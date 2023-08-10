迪士尼上季財報：Disney+無廣告版加價　預告打擊帳號共享？

迪士尼（Disney）8月9日公布業績，上季持續經營業務虧損4.6億美元，旗下串流平台Disney+也面對總訂戶數目減少的問題。集團除了公布美國Disney+無廣告版的月費會在10月12日起加價27%，行政總裁伊格（Bob Iger）也透露公司正探索方法解決帳號共享問題，意味有可能展開打擊。



美國Disney+設有無廣告版（每月10.99美元，即約85港元）及2022年12月推出的有廣告版（每月7.99美元），如今根據迪士尼公布，無廣告版價格會自10月12日起提高27%至每月13.99美元（約109港元），有廣告版價錢則不變，另一旗下串流服務Hulu的無廣告版也會加價20%。

目前未知香港Disney+服務會否跟隨加價。香港Disney+僅提供無廣告版，未隨美國推出有廣告版。

根據集團公布的業績，Disney+上季核心業務訂戶增加80萬戶，但若連同在印度推出的Disney+Hostar後，Disney+總訂戶為1.46億戶，淨減少1,170萬戶。

圖為7月31日在位於加州的華特迪士尼影城，當地演員與編劇工會正展開罷工遊行（Reuters）

迪士尼行政總裁伊格（Bob Iger）向美媒「臨界點」網站（The Verge）表示，公司正在「積極尋找解決帳號共享問題的方法」，並會在今年較後時間「更新我們的訂閱協議，增加額外條款和共享政策」。

伊格被問到有多少人在迪士尼的服務中共享帳號時，未有提供具體數字，但稱是「相當大數量」。他認為公司具有「技術能力」來監測登錄情況，並計劃在2024年解決這個問題。