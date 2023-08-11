夏威夷山火八成受控　官員：火勢蔓延太快導致民眾措手不及

美國夏威夷第二大島毛伊島（Maui）西部野火的遇難人數上升至53人，80%的火勢已被控制。



綜合法新社和路透社報道，美國總統拜登（Joe Biden）星期四（8月10日）宣布這是一宗「重大災難」，擴大了聯邦政府對夏威夷的援助，受影響的個人和企業可申請聯邦住房和經濟復甦補助金。

官員說，野火的起因尚未確定，但國家氣象局說，乾燥的植被、強風和低濕度助長了火災。由於火勢蔓延太快，導致毛伊島上的人們措手不及，許多人受困街頭或被迫跳海逃生。

毛伊縣官員星期四說，目前已確認53人死亡，消防隊員仍在與大火搏鬥。歷史文化旅遊小鎮拉海納（Lahaina）變成一片廢墟。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報道，美國海岸警衛隊司令柯克西（Aja Kirksey）說，約100人在拉海納跳海逃離快速移動的火焰。

因濃煙密布，搜救的直升機飛行員難以看清楚海面的情況，但海岸警衛隊的一艘船已從海中救起50多人。

夏威夷州長格林（Josh Green）估計，約1700棟建築物被燒毀。

毛伊島市長比森（Richard Bissen）說：「我們經歷了無法想像的磨難，生命損失慘重，財產遭到破壞。未來日子，我們的社區將變得更堅強，將重新建立美好的阿羅哈（Aloha）精神。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

