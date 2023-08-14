柬埔寨候任首相洪瑪奈晤王毅　稱新政府將按大政方針發展對華友好

柬埔寨首相洪森（Hun Sen）的兒子、柬埔寨候任首相洪瑪奈（Hun Manet）於2023年8月13日，在金邊會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。洪瑪奈強調，柬埔寨新一屆政府將根據執政黨制定的大政方針，保持內外政策的連續性和穩定性，堅定不移發展對華友好，始終如一弘揚柬中傳統友誼。



洪瑪奈表示，柬埔寨實現和平穩定得益於中方的大力支持，取得的快速發展更離不開中國的無私幫助。感謝中方高度重視並不斷提升柬中全面戰略合作夥伴關係。柬方期待同中方密切高層往來，加強戰略協調，盡快商簽新版構建中柬命運共同體行動計劃，推動農業、製造業、經貿投資、旅遊人文各領域務實合作取得更多成果，把柬中命運共同體建設得更好。台灣、新疆、西藏、香港事務都是中國內政，柬方將繼續堅定恪守一個中國原則。

王毅：願同柬方籌備好下階段高層往來

王毅祝賀洪瑪奈高票當選柬埔寨新一屆領導團隊領軍人，表示中柬是患難與共的好朋友，真誠互信的鐵哥們。兩國歷代領導人精心培育的中柬傳統友誼歷經國際風雲變幻，牢不可破。事實證明，柬埔寨奉行的對華友好政策完全符合柬的兩國根本和長遠利益。中方願同柬埔寨新一屆政府建立緊密聯繫，牢記初心，賡續友好，攜手推動中柬全面戰略合作夥伴關係走深走實，開啟高質量、高水平、高標準的中柬命運共同體新時代。

王毅表示，中方願同柬方籌備好下階段高層往來，更好對接「一帶一路」倡議和柬政府提出的「五角戰略」，助力柬埔寨加快推進工業化和農業現代化。雙方要加強治國理政經驗交流，推進執法安全合作，辦好「中柬友好年」系列活動，擴大兩國人文、青年、地方友城交流，進一步夯實中柬友好民意基礎。