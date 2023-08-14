賴清德紐約出席僑胞午宴　示威者斥「麻煩製造者」促滾蛋

撰文：蕭通
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台灣副總統賴清德在當地時間8月12日晚間抵達紐約過境，於13日中午出席僑胞午宴時，會場外有上百名親中人士抗議，有人高舉「不歡迎麻煩製造者」等標語。當台僑進入會場時，有部份抗議人士試圖靠近，雙方爆發口角，保安人員及時介入，未發生肢體衝突。

賴清德率團出訪巴拉圭，去程過境紐約。他13日中午參與僑界宴會，會場外有大批抗議者 集結，一輛署名「美國福州十邑同鄉會」的貨車在門外慢駛，車上寫有「賴清德滾蛋」等字眼，其後有人下車接近進場人士。大紐約區台灣人社團聯合會副會長許伯丞一度表現激動，指罵對方。

致辭稱「當台灣安全 世界就安全」

這場午宴有近700名僑胞出席，賴清德致詞時感謝美國協助過境，又稱台灣的努力獲國際社會支持，包括世界各地重要政治領袖紛紛到台灣，用行動表達對台灣支持。他又表示，台灣的政黨也許在選舉時會有競爭，但面對極權威脅，都應該要把台灣的利益擺在政黨利益之前，台灣只有團結一致，才能贏得國際社會的信心。

賴清德又稱，許多國家支持台灣，台海的和平安全屬於全球議題，「當台灣安全，世界就安全，當台海和平，世界就和平」，並說現在已經走在正確道路上，不要因為極權主義加大威脅力量就害怕、走回頭路。

稱只要確保尊嚴對等　願意兩岸對話

但他強調，會繼續總統蔡英文的4大堅持，儘管國際的情勢複雜，但會以和平當燈塔、民主當指南針，只要能夠確保尊嚴對等，他願意進行兩岸的對話合作，謀求印太和平穩定。

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