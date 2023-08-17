VinFast股價一瀉千里　主打SUV被狠批急就章

越南電動車製造商VinFast Auto在8月15日於美國上市，第一天股價就飆升超過270%，公司市值躍升至860億美元，超越福特、通用等汽車大廠。但觀乎公司在美國的銷售業績及市場，如此的估值恐怕言過其實，VinFast的道路仍然顛簸。



VinFast通過與特殊目的收購公司（SPAC）合併，在紐約上市。在上市首天股價從定價的10美元飆升至約37美元，第二天回落至27美元左右。由於公司仍控制著超過99％的股份，流通股份非常有限，股價可能會繼續波動。

圖為4月22日，越南海防市VinFast的製車工場。（Reuters）

VinFast成立於2017年，是潘日旺（Pham Nhat Vuong）所創立Vingroup集團的一部分。集團最初在烏克蘭銷售泡麵，至今天事業遍及保健業、房地產、度假村、學校及購物中心等。VinFast最初專注於傳統車，在2022年轉而專注電動車，在2023年上半年出售了1.1萬輛電動車，其中大部分為越南國內。VinFast有意擴展市場，並希望在新一年銷售5萬輛電動車，包括在美國。

對於一家在美國欠缺品牌知名度或獨特產品的公司來說，VinFast的野心是巨大的。Vinfast主打的是緊湊型SUV電動車VF8，但評價並不怎樣，美國汽車Motor1給VF8的評價是：「活像趕工出貨的產品，距離正式推出還有一年的原型車」。VF8定價為4.6萬美元，略低於福特的Mach-E。據路透社報導，截至7月底VF8在美國只售出了137輛。

儘管如此，VinFast在美國的野心支撐了其與SPAC合作夥伴達成的目標，估值230億美元。作為其對美國市場的重視，VinFast在7月於南卡羅來納州選址興建一個生產工廠。市場估計VinFast採取市場快速佔有和低成本製造策略，會更接近中國的企業模式，例如蔚來和理想汽車，但VinFast並不以中國市場為目標。

像現代汽車這樣的企業，也要花費了數十年才贏得美國消費者的信任，VinFast不太可能在一夜間成功。就像其過高估值所暗示一樣，VinFast的道路仍然顛簸。