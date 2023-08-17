韓國統一部：朝鮮推銷金正恩「眼淚」　加速領袖「偶像化」

撰文：歐敬洛
出版：更新：

韓國統一部8月17日表示，近年朝鮮正在加快金正恩「偶像化」的步伐，且利用金正恩在多次活動上落淚的鏡頭，推動「眼淚政治學」增加親切感。

韓國統一部表示，近年朝鮮對金正恩使用「領袖」（首領）稱謂的次數大幅增加。截至2023年7月，朝鮮官方媒體半年多對金正恩已使用26次「領袖」的稱謂，較過往大增。

朝鮮自2018年1月10日勞動黨第八次代表大會開始稱呼金正恩為「領袖」，2020年使用4次、2021年增至16次、2022年使用23次。在2023年除了「領袖」外還稱呼金正恩為「偉大領袖」。統一部指出，「領袖」在朝鮮的措詞是體現金氏家族偶像化的典型指標。

圖為2020年10月，金正恩在一次閱兵儀式中發言時哽咽落淚。（朝鮮電視台截圖）
圖為2023年7月29日，金正恩在出席戰勝節紀念活動，奏國歌的時候落淚。（朝鮮電視台截圖）

另據統一部統計，金正恩2023年以來公開露面57次，其中30次與軍事活動有關。金正恩其間多次在閱兵式、葬禮、演出、視察中被拍攝出哽咽落淚畫面，被形容有推動「眼淚政治學」目的，增加親切感。朝鮮稱呼金正恩為「父親」的群體自2022年底已擴大到年青群。

韓國《中央日報》引述統一研究院首席研究員趙漢凡表示，金正恩過去在閱兵儀式上流過數次淚，甚至有事先準備好毛巾，用毛巾擦眼淚的場面，指出金正恩本來就是一個很感性的人。

美軍士兵越境朝鮮︱朝中社：因懷恨美軍不人道對待而尋求庇護據報朝鮮將撤回數百名滯華留學生　中朝有望時隔4年恢復人員往來尹錫悅要求提升軍事力量　遏制朝鮮核威脅路透社：朝鮮黑客曾駭入俄羅斯主要導彈開發商網絡
韓國
朝鮮(北韓)
金正恩