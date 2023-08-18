美國三藩市歹徒光天化日旅遊區砸車窗行竊　車內有人照搶｜有片

美國三藩市灣區在戰後金融業與科技業蓬勃發展，眾多頂尖企業以該城市為據點。



然而，這樣的榮景近日卻消失無蹤，三藩市在疫情後犯罪率直線上升。

近日甚至傳出有一名竊賊，在大白天對一整排停靠在街邊的汽車逐一「砸窗行竊」，就算有他人目睹這樣的行為，竊賊也絲毫不以為意，行為相當大膽。

光天化日在途人眼前大模斯樣行竊 點擊放大瀏覽影片截圖：

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《紐約郵報》報道，這起事件發生在三藩市知名景點漁人碼頭（Fisherman's Wharf）附近。一名蒙面竊賊駕駛凌志（Lexus）汽車，逐一砸破路邊汽車的窗戶，竊走車內的物品。就算其中一輛車有乘客坐在後座，他仍毫不畏懼地搶走對方的包包，揚長而去。

三藩市警察麥克瑞（Tracy McCray）表示，這種手法叫做砸車行竊逃逸（bipping and boosting）。這種手法在疫情期間盛行，許多人行道因車窗碎玻璃閃閃發光。「讓人氣憤的是，竊賊甚至不再試圖掩飾犯罪行為，明目張膽到了誇張的地步。」

三藩市當地媒體指出，在阿拉莫廣場或日本城等地區，白天發生砸車行竊的狀況並不罕見。

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根據三藩市警察部門最新數據，過去30天內，三藩市已經發生將近1670起砸車行竊事件。自今（2023）年起，已發生近萬起相同手法的竊案。深受觀光客喜愛的北灘（North Beach）、日本城和緊鄰金門大橋的Presidio地區是最常遭竊的區域。

儘管三藩市街頭隨處可以見到標語，呼籲居民與遊客不要將任何物品留在車內，這樣的案件依然層出不窮。

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