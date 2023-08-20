美國夏威夷野火增至111死　迄今僅辦識出9死者身份

新華社8月20日美國夏威夷州毛伊縣野火已確認導致至少111人喪生，仍有上千人下落不明。據美國全國廣播公司新聞台19日報道，遇難者人數今後數天乃至數周可能進一步上升。



毛伊縣野火始於8日，是美國一個多世紀以來致死人數最多的野火。受颶風帶來的強風和環境乾旱影響，野火迅速蔓延，焚毀了人口約1.3萬的毛伊島度假勝地拉海納鎮。

毛伊縣包括毛伊島、拉奈島等島嶼。毛伊島是夏威夷群島第二大島，島上人口超過10萬。

當地政府官員說，截至18日傍晚，救援人員已搜索超過60%的火災地區，包括拉海納鎮。

失蹤人員起初超過2000人，隨着通信恢復，原先認為失蹤的人數有所下降。當地誌願者自發統計的數據顯示，截至18日，仍有約1000人下落不明。

喬治華盛頓大學密爾肯公共衛生學院（Milken Institute School of Public Health）院長戈德曼（Lynn R. Goldman），火災發生時當地可能有大量遊客和移動中的人，準確統計遇難者人數有難度，遇難者遺骸搜尋也將持續很長一段時間。

2023年8月10日，野火摧毀美國夏威夷毛伊島歷史名鎮拉海納，不少歷史悠久的建築物被燒成焦炭。圖片由夏威夷土地和自然資源部提供。（Reuters）

目前，遇難者遺骸辨認進展緩慢。毛伊縣官員說，截至17日，所有遇難者中，僅有9人身份獲確認。為加速這一進程，美國聯邦調查局18日宣佈在當地開設工作站，供人們提供脫氧核糖核酸（DNA）樣本，以便與遺骸匹配。

只是，那些全家下落不明的人或在當地沒有直系親屬的遇難者，難以通過DNA樣本比對確認他們的情況。

判定遇難者的確切死因也需要花費很多時間。戈德曼說，判定一個人究竟死於燒傷、溺亡還是窒息，「將極其艱難且痛苦」。火災發生時，不少人試圖跳海逃生，但有可能喪生大海。

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除了直接死亡，曾研究過類似災難的戈德曼表示，可能還會有更多人因「災難所帶來的情況」而間接死亡。2017年9月，美國在加勒比海地區的海外領土波多黎各遭遇颶風「瑪麗亞」重創。波多黎各政府當時通報64人遇難，但喬治·華盛頓大學2018年研究顯示，在「瑪麗亞」登陸後的半年內，約2975人因缺醫少藥等與颶風非直接關聯的因素喪命。另據美國哈佛大學同一年的研究估算，「瑪麗亞」直接或間接造成4645人死亡，且這一估算的誤差範圍相當大，實際死亡人數或少則793人，多則8498人。

一些人仍在等待失蹤親屬的消息。拉海納鎮居民因佩里亞爾8日起杳無音訊，他的兒子已提交DNA樣本，但還沒收到匹配通知。拉斐爾64歲，平時打三份工，每天都會打電話問候妹妹卡爾馬。

魯比說，她沒法離開拉海納，必須等着拉斐爾。「我的一半大腦說他出事了，另一半卻說『不行，你不能放棄』。總會有希望。」

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夏威夷州州長喬格林（Josh Green）自火災發生後，已預告死亡人數會持續上升，他在14日稱，可能需10天才能得出凖確數字，被找到的「可能是每天約10到20人，直到任務結束」。

截至8月15日，只有三具屍體已被確認身份。