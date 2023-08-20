韓國成立工作小組　關注中國地產金融風險對韓影響

韓媒8月20日引述韓國政府稱，近期浮現的中國地產金融風險對韓帶來的影響有限，但如有必要，將及時採取穩控市場的措施。政府就此專門成立工作小組，密切關注相關風險為韓國市場帶來的影響。



韓國政府20日稱，根據韓經濟副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬的指示，財政部在旗下經濟政策局內設置「中國經濟情況組」。

工作小組將在財政部的政策引領下與韓國央行、產業通商資源部、金融委員會等多個機構和部門保持緊密合作，密切關注中國經濟情況變化。

韓聯社20日引述政府消息稱，與會人士普遍認為，受到中國地產金融風險、美債市場波動等因素影響，全球金融市場的不確定性增大，但截至目前，其影響尚有限。韓國政府稱，該國金融公司的中國地產發展商債務問題風險敞口並不大，為4000億韓圜（約23億港元）。

韓財政部認為，來自中國大型地產發展商碧桂園、恆大的金融風險對韓國實體經濟和金融市場帶來的直接影響或有限，但今後事態如何演變以及中國政府如何應對等可能成為變數，因此目前尚難預測有關風險給韓方帶來的影響。由於韓中經濟息息相關，韓國政府正在密切關注中方風險對國內金融市場和實體經濟帶來的影響。