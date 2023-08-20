新加坡總理李顯龍：推400億元計劃助輕熟銀髮族退休　惠及140萬人

新加坡總理李顯龍8月20日晚上發表國慶群眾大會（National Day Rally）演說發表年度施政報告，宣佈價值70億新加坡元（約403億港元）的支持計劃，名為「新加坡攜手前進」，以此鼓勵長者儘可能繼續工作。他稱將惠及140萬中老年人。



他宣布這計劃是為「中老年人」（young seniors）而設，協助他們退休。

他說「共同前進配套」也適用於建國一代和立國一代。只要這批公民還在就業且收入符合標準，便會獲得「就業儲蓄花紅」；倘若他們已停止工作，也能一次過獲得「退休儲蓄花紅」和「保健儲蓄花紅」。

「共同前進配套」適用於1973年或更早出生的新加坡公民，將惠及收入較低、財富較少的人，政府並將根據收入和公積金儲蓄的多寡分層提供援助。

他說，「共同前進配套」由3個部份組成，首先是幫助人們在就業階段積累公積金儲蓄的「就業儲蓄花紅」。它將為中低收入者，每年提供高達1,000新元（約5,763港元）的公積金花紅。

多數中年人仍在工作，距離退休還有幾年的時間。政府鼓勵你們儘可能繼續工作。 新加坡總理李顯龍

「退休儲蓄花紅」和「保健儲蓄花紅」

「共同前進配套」另外兩個組成部份是「退休儲蓄花紅」和「保健儲蓄花紅」。

政府為公積金餘額未達到**基本存款（Basic Retirement Sum，簡稱BRS）的中老年公民，提供高達1,500新元的一次過「退休儲蓄花紅」，以及高達1,000元的一次過「保健儲蓄花紅」。

「退休儲蓄花紅」將存入人們的公積金；沒有工作的新加坡公民，包括家庭主婦在內，也能獲得這筆補貼。李顯龍稱：「家庭主婦放棄了自己的事業來努力照顧家庭，因此公積金餘額非常低。」

李顯龍指出，該國多數年長者有足夠的保健儲蓄，但很多人仍然擔心醫療費。他說：「公積金保健儲蓄花紅將給你們提供額外的保障，幫助支付醫療和保險費用。」

**註：新加坡今年滿55歲的公積金會員，基本存款為99,400新元（約57.3萬）。

圖為2023年3月16日，新加坡總理李顯龍與到訪星洲的印尼總統佐科維多多（不在圖中）在新加坡總統府會面。（Reuters）

他說，第四代領導班子自2022年6月展開「新加坡攜手前進」運動，與數以千計的新加坡人進行對話，聽取人們對解決各種問題的想法。

「新加坡攜手前進」運動的報告將於2023年遲些時候公佈。它將是幫助新加坡在驚濤駭浪中航行的指南針。 新加坡總理李顯龍

他稱，「同前進配套」將耗資大約70億新元，財政部將利用本屆政府的盈餘設立新的基金，滿足這個計劃全部落實的成本。

李顯龍說，這會讓政府在沒加重未來幾代人負擔的情況下兌現這一承諾。

「共同前進配套」預計將讓大約140萬名不同世代的中老年人受益，政府也會加強樂齡補貼、就業入息補助，以及退休戶頭配對填補等現有計劃。

政麼會在2024年公布詳情。這些計劃將能幫助年長人士，尤其是中低收入新加坡人滿足基本退休需要。

他也說，政府會對失業人士提供財務支援。

圖為2023年1月27日，遊客所乘船遊覽新加坡濱海灣。他們後方是濱海灣金沙酒店。（Reuters）

料可避免衰退

他在演說中闡述國家在經歷新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情後，所面對的重重考驗，包括地緣政治緊張局勢和經濟不確定性。

他稱，儘管國際環境充滿挑戰，該國經濟今年預計還是有望取得正增長，可避免經濟衰退。

他對警告新加坡人說，更極端的天氣會影響全球的糧食生產和價格。

他稱該國經濟2023年仍將取得正增長，有望避免經濟衰退。他說，通脹也終於有所緩和，但可能仍會高於之前一貫的水平。