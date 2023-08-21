有片｜加國卑詩省山火失控　禁非必要旅行　坐艇居民回望漫山大火

加拿大全國有上千處山火延燒，當中卑詩省佔逾400處，省府已於18日宣布全省進入緊急狀態。大火摧毀了部份建築物，部份主要國家高速公路被關閉。其中內陸基洛納（Kelowna）的麥克杜格爾溪（McDougall Creek）山火失控，火場面積在24小時內擴大逾100倍，從17日晚約6.4 平方公里，增至18日晚間的68平方公里。截至19日，基洛納已有3.5萬名居民被下令疏散，另有3萬人接獲疏散預警。



基洛納是溫哥華以東約300公里的城市，人口約15萬。隨著山火擴大，擁有約3.6萬人口的西基洛納（West Kelowna），已有民房及建築物被燒毀，大火產生的濃煙霧籠罩在奧肯納根湖（Okanagan Lake）上空。

卑詩省省長尹大衛（Daniel Eby）19日已發出旅行禁令，禁止民眾非必要前的旅行活動，以便為疏散人員和消防員騰出住宿空間。 當局敦促人們避免前往起火區域，亦不要使用無人機拍照，以免妨礙消防員的工作。

自基洛納向北2,000公里，山火繼續向黃刀鎮（Yellowknife）逼近。截至18日，該市 2萬名居民中，幾乎所有都已經離開，但仍有一些人選擇「就地避難」。

受連場山火影響，加拿大全國約14萬平方公里的土地（約相當於整個紐約州面積）已經被燒焦，濃煙甚至蔓延至美國東岸。 政府官員預計，由於全國廣泛地區乾旱，山火季節或持續到秋天。