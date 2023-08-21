新加坡國慶大會李顯龍英語演講全文翻譯（上）

新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）2023年8月20日在工藝教育學院（ITE）總部發表國慶群眾大會講話。它先以馬來語和中文發言，隨後以英語發言。以下是他以英語發表演說的演說稿全文翻譯上半部。



「更美好家園，更美好的未來」

第1部份：簡介

新加坡同胞們，晚上好。

回歸常態

新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情已經過去，我們恢復過我們所知的生活。

新冠疫情是我們國家自獨立以來最具挑戰性的考驗。我們都可以為我們共同渡過難關而感到自豪。與許多其他國家不同，新加坡在這場大流行中變得更加強大、更有彈性、更加團結。在此向我們民族不屈不撓的精神致敬。

全球形勢與經濟展望

經歷了新冠肺炎疫情，我們再次面臨考驗，國際環境充滿地緣政治緊張和經濟不確定性。

我們敏銳地感受到周圍的壓力愈來愈大。美國和中國之間的競爭影響到世界上每一個國家和地區。雙方的相互戒備和不信任已加深。世界其他國家必須謹慎行事，以避免陷入交火之中。在歐洲進行中的戰爭愈演愈烈。俄羅斯入侵烏克蘭是一場持續中的人類悲劇，也是對國際規範和價值觀的攻擊。這是對世界其他國家的警告，永遠不要把和平視為理所當然，並提醒我們強大的新加坡亞裝部隊是至關重要。與此同時全球化正在減弱。供應鏈正在分裂。各國正在採取多種保護主義措施。這傷害所有國家，尤其是像我們這樣的開放貿易小國。隨着全球變暖，世界也正在經歷更多極端天氣。從中國到日本，再到歐洲和美國，沒有一個地區能倖免於洪水和乾旱、熱浪和山火。這將影響全球糧食生產和價格。我們在新加坡還沒有完全感受到它，但它即將到來。

經濟方面，新加坡正在跟上。我們預計今年經濟出現正增長。希望我們能夠避免衰退。通貨膨脹終於下降了，但可能會站在比我們所習慣的水平更高。每個人都認為。用我的中文演講剛才我已解釋了政府會如何繼續支持您們，我們會一起渡過難關。

新加坡攜手前進

我們的國家必須在這個日益陷入困境的環境中小心翼翼地前行。沒有現成的教戰手冊，也沒有模範答案。我很高興副總理黃循財和第四代團隊已開始規劃新加坡的未來發展方向。去年六月他們推出「新加坡攜手前進」（Forward Singapore），更新我們的社會契約。他們與數千名新加坡人進行對話，分享他們解決各種問題的想法。例如：如何讓我們的人民具備成功的技能；以及如何加強我們的團結《新加坡攜手前進》報告將於今年晚些時候發布。它將成為幫助新加坡渡過驚濤駭浪的指南針。

儘管烏零密布，世界還是有很多機會給敢於抓住它們的人。我剛才在馬來語演講中談到數碼經濟等前景廣闊的新領域，也分享了政府將給予打工仔更多支持——幫助您適應和提高技能，搶得先機。我們的「新加坡攜手前進」計劃包括為失業工人提供財務支持，同時您升級自己的技能。這將是一個臨時的安全網，幫助滿足您即時的需求，讓您自由地提升技能和接受培訓，為您（下一份）好的長工做好準備。只要您願意付出努力，政府就會加倍努力來幫助您。

第2部份：退休

財務問題不僅是年輕工人最關心的問題，也是年長工人最關心的問題。隨着我們人愈來愈接近退休年齡，這些擔憂變得愈趨迫切。

尤其是50多歲和60歲出頭的人。讓我們稱他們為Young Seniors（譯作：「年輕的長者」／輕熟銀髮族／中長者）。說是「年輕」，因為您們比建國一代和立國一代年輕；因為您們快將退休，或已在近期退休了。

今天的「年輕的長者」處於一個獨特的地位。與建國一代和立國一代相比，您們從新加坡的發展中受益更多，並且普遍生活得更好。但與比您們年輕的打工仔相比，即今天30多歲和40多歲的人，普遍您們一生中的收入較少。您從公積金制度改進中受益的時間也較少，因此積累的退休儲蓄也較少。年輕的長者也處於人生的一個特別「夾心」的階段。您肩負起照顧家中更年輕或更年長者的責任，您的孩子或是年輕人，往往還沒有完全生活獨立，仍然跟您住在同一個家中。您們、許多「年輕的長者」家中也有年邁的父母，他們可能受到年老體弱問題的困擾。必須就他們去醫療預約和醫院就診進行接送，照顧他們的日常所需。除了所有這一切，「年輕的長者」同時要注意自己的健康，因為您自己也不那麼年輕了。所有這些方面的責任都會增加您的負擔，所以，作為年輕的長者，您對退休需求感到焦慮是可以理解的。除了日常生活成本壓力之外，您知道「退休」這議題正在悄然向您襲來。您想知道：我有足夠的錢過日子嗎？我能應付嗎？但請別擔心——政府會幫助您。

共同前進配套（Majulah Package，又稱「前進方案」）

我們將推出一項計劃來幫助「年輕的長者」滿足其退休的需求——讓我們將其命名為 Majulah計劃（馬來語，英語意思是Go Ahead）。這適用於今年50歲及以上（出生於1973年或更早）的新加坡人。那些收入較低和財富較少的人將受惠。政府的支持將根據您的收入和公積金儲蓄分級。 Majulah 一攬子計劃將由三個部分組成。

第一，是「就業儲蓄花紅」（“Earn and Save” Bonus），幫助您在還在工作時積累公積金儲蓄。大多數「年輕的長者」仍在工作，距離退休還有幾年時間。我們鼓勵您盡可能繼續工作。中及低收入的打工仔，每年將獲得高達1,000元（新加坡元，下同）的公積金花紅，具體取決於您的收入。除了通常的雇主和僱員繳款之外，政府還將把這筆錢記入您的公積金賬戶。只要您在工作，無論是全職還是兼職，您每年都會收到此「就業儲蓄花紅」。以一名計劃在65歲退休的低收入55歲人士為例。如算上公積金利息，10年來，她的「就業儲蓄花紅」總計可節省1.2萬元的額外公積金儲蓄，這是不錯的。

第二，「退休儲蓄花紅」（RSB）。如果您的公積金餘額尚未達到公積金基本退休金，您將獲得多達1,500元的、一次過的公積金花紅。那些沒有工作的人也將獲得這筆花紅。這包括家庭主婦，她們放棄自己的事業，努力養家，因此公積金餘額非常低。

第三，「保健儲蓄花紅」。大多數「年輕的長者」都有足夠的醫療儲蓄餘額。儘管如此，許多人仍然擔心醫療費，因為您很快就會成為「不那麼年輕」的長者。 因此，共同前進配套將包括高達1,000元、一次過的「醫療儲蓄計劃」（Medisave）花紅。它會給您一些額外的緩衝，幫助您支付醫療費和保險費。

共同前進配套將幫助50多歲和60歲出頭的「年輕的長者」滿足其退休的需求。但除了「年輕的長者」之外，我們還希望鼓勵年長的長者盡可能繼續工作。因此，共同前進配套也涵蓋建國一代和立國一代。

尚有下半部，待續

