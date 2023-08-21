泰國為泰黨料8月21日公布組建政府政黨名單

泰國為泰黨（Pheu Thai Party）預計會在8月21日，也就是國會投選新首相的前一天公布最終合作組建新政府的政黨聯盟成員名單，而親軍方的原執政黨公民力量黨（Palang Pracharath Party）據信會是其中一員。



《曼谷郵報》（Bangkok Post）引述消息人士說，為泰黨會在8月21日召開記者會公布政黨聯盟的陣容，所有合作政黨的代表都會出席。

早前有報道稱，為泰黨率領的政黨聯盟一直無法就內閣職位分配達成協議。對此，為泰黨秘書長巴色（Prasert Chanthararuangthong）20日受詢時說，有關談判最遲會在21日完成。

他透露，根據與各黨的協議，每個聯盟成員每擁有9個議席，就能獲得一個內閣職位。他還說，到目前為止，與所有潛在盟黨的談判都很順利。

至於公民力量黨會否加盟，為泰黨副主席普坦受詢時不願證實，僅表示細節尚未確定。

不過，另一個親軍方勢力、看守首相巴育（Prayuth Chan-ocha）所屬的泰國人團結建國黨（簡稱泰建國黨，United Thai Nation Party），17日已宣布加入為泰黨的聯盟，意味着該聯盟已掌握下議院500個議席中的274席。若加上擁有40席的公民力量黨，這個聯盟將擁有314席，距離首相人選過關門檻還差61票。

不過，泰國國家發展管理研究生院（NIDA）發布的最新民調顯示，高達64%的受訪者「完全不同意」或「不同意」為泰黨和原來的政敵——公民力量黨及泰建國黨合組政府。

為泰黨原先與大選贏家前進黨（Move Forward Party）一起組建政黨聯盟，但前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）被阻止競選首相後，為泰黨就把前進黨排除在外，轉而拉攏其他政黨。

調查：38.68%受訪者支持貝東丹成為新首相

為泰黨堅持，與昔日政敵聯手是為了組建「和解政府」。不過，民調顯示，有47.71%受訪者「完全不同意」為泰黨的做法，另有16.79%的人「不同意」；只有19.47%的人「全力支持」，以及15.11%的人「支持」。

民調也顯示，比起為泰黨即將推舉的首相候選人賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他），更多人支持前首相他信（Thaksin Shinawatra）的幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）出任首相。2023年5月大選時，為泰黨提名3人為首相候選人，分別是貝東丹、地產大亨賽塔及前總檢察長猜甲森（Chaikasem Nitisiri）。

根據NIDA在8月15日至17日，對1310名18歲及以上各行各業人士展開的調查，38.68%的受訪者支持貝東丹成為新首相，以及36.56%的人支持賽塔。只有8.47%的受訪者支持猜甲森。

本文獲《聯合早報》授權轉載

