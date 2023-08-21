金磚峰會即將舉行　作用是什麼？為何多國想加入？問題一次答

金磚國家峰會即將在8月22日，於南非約翰內斯堡舉行。這次的會議將討論的一個重點，是應否接納新成員。金磚國家成立於2006年，在2010年加入南非成為金磚五國。



金磚的目的和作用是什麼？

金磚國家共有32.4億人口，國民收入總和達26萬億美元，相當於全球總量的26%。金磚集團成立的目的之一，是為凝聚發展中國家的實力，成為橫跨亞洲與美洲大陸的世界組織，為新興經濟體創造「更大的發言權和代表性」。

圖為7月10日，為於上海的新興國家銀行，或稱金磚銀行。（Reuters）

金磚集團的一個主要成就在於提供經濟支持。自2015年金磚國家成立新開發銀行（或稱金磚銀行），至今已批出320億美元的貸款，用於建設水利、交通和其他基建項目。集團還計劃在未來增加本幣貿易，並可能建立一套共同支付系統，減少對美元的依賴。

此外，金磚集體可能就引入一種共同的BRICS貨幣進行討論，不過印度反對這一想法，因此相信在短期內不太可能取得實質進展。

金磚國家間的關係

在過去5年，金磚成員國之間的貿易額增長了56%，達到了4220億美元。但各國之間的聯繫上較少，這主要在於各國在重大政治和安全問題上存在利益分歧，這包括中印的邊境衝突、各國與美國的關係、不同的治理體系和意識形態分歧。

中國的國內生產總值（GDP）是其他四個成員國總和的兩倍多，理論上中國在金磚集團內擁有最大的影響力。然而在實際上，最近人口超過中國的印度成為了中國的制衡力量，其中金磚集團尚未正式支持中國的「一帶一路」倡議，部分原因是印度反對一帶一路在巴基斯坦爭議領土上的基建項目。

另外新開發銀行沒有主要股東，北京同意新德里提倡的平等持股，目前銀行總部設在上海，但由組織各國就任行長。目前新開發銀行行長是巴西前總統羅塞夫（Dilma Rousseff）。

圖為4月13日，盧拉訪問上海新開發銀行，又稱金磚銀行的總部時致詞。（Reuters）

為什麼很多國家想加入金磚？

根據南非所說，目前有40個或更多國家希望加入金磚集團。多極化的世界政治格局已改變自二戰以來的國際地緣政治，包括金磚集團，其他如石油輸出國組織（OPEC）、上海合作組織、南方共同市場（Mercosur）和非洲聯盟等都增加了影響力。

此外，在近年世界還出現了名為「全球南方」（Global South）的概念。全球南方並非一個具體的聯盟，而是泛指相對貧困的發展中國家。因這些國家大都集中在南半球，且集中在亞洲、非洲及南美，因此成為一種潛在的力量。歐美及中國均希望在全球南方中擴大其影響力，而全球南方中的國家，亦希望借加入金磚獲得支援、貿易的機遇，同時提升自身的話語權。