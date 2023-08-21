日媒：日本擬最快8月24日開始排放核廢水

日本首相岸田文雄8月20日前往福島核電廠視察，以確認多核素去除設備（ALPS）正常運作。政府22日召開閣僚會議，預計會決定開始排放核廢水入海的日期。日本放送協會21日稱，政府朝「8月24日開始排放核廢水」作最後調整。



《朝日新聞》21日稱關於東京電力福島第一核電站處理水排入大海的問題，政府已進入最後調整階段，打算最快24日開始排放。政府官員說。 22日上午將召開相關部長會議，做出正式決定。

該報稱，政府考慮到福島縣近海底拖網捕撈禁令9月開始解禁，會在8月開始排放。

岸田文雄20日早上往福島核電廠。日本朝日電視報道，他此行目的是要視察多核素去除設備等用來稀釋核廢水的設施，確認是否已經做好萬全準備。他之後與東京電力相關人員會面。

報道指岸田會在21日，與漁業相關人士會面，並在22日召開閣僚會議，預計會決定開始排放核廢水入海的日期。

岸田在美國出席美日韓峰會期間，表示有意跟日本全國漁業協會聯合會會面。日本漁業團體一直反對核廢水排海計劃，擔心會損害當地水產聲譽，影響生計。中國一直反對日本強行推進排放計劃，並收緊對日本水產與食品檢測措施。