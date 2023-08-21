日媒：日本擬最快8月24日開始排放核廢水

撰文：許懿安
出版：更新：

日本首相岸田文雄8月20日前往福島核電廠視察，以確認多核素去除設備（ALPS）正常運作。政府22日召開閣僚會議，預計會決定開始排放核廢水入海的日期。日本放送協會21日稱，政府朝「8月24日開始排放核廢水」作最後調整。

《朝日新聞》21日稱關於東京電力福島第一核電站處理水排入大海的問題，政府已進入最後調整階段，打算最快24日開始排放。政府官員說。 22日上午將召開相關部長會議，做出正式決定。

該報稱，政府考慮到福島縣近海底拖網捕撈禁令9月開始解禁，會在8月開始排放。

岸田文雄20日早上往福島核電廠。日本朝日電視報道，他此行目的是要視察多核素去除設備等用來稀釋核廢水的設施，確認是否已經做好萬全準備。他之後與東京電力相關人員會面。

報道指岸田會在21日，與漁業相關人士會面，並在22日召開閣僚會議，預計會決定開始排放核廢水入海的日期。

岸田在美國出席美日韓峰會期間，表示有意跟日本全國漁業協會聯合會會面。日本漁業團體一直反對核廢水排海計劃，擔心會損害當地水產聲譽，影響生計。中國一直反對日本強行推進排放計劃，並收緊對日本水產與食品檢測措施。

福島核廢水｜中國7月進口日本水產總額按年跌30％岸田文雄明天視察福島第一核電廠　下週討論排放核廢水計劃路透社：日本或在美日韓峰會後排放福島核廢水日韓結束排放福島核廢水工作磋商　稍後公布結果
日本福島核廢水
福島核災
日本
岸田文雄