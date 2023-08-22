夏威夷山火｜拜登出發往毛伊島視察災情　當地料仍有850人失蹤

夏威夷毛伊島（Maui）山火造成至少114人死亡，並造成當地建築物嚴重受損。毛伊島市長比森（Richard Bissen）表示，估計仍有約850人失蹤。總統拜登（Joe Biden）在大火發生近2星期後，21日與第一夫人吉爾（Jill Biden）出發到災區視察。他在出發時稱，明白山火對每個家庭和社區產生的深遠影響，承諾會盡一切所能，幫助毛伊島從悲劇中重建。



拜登中斷在太浩湖（Lake Tahoe）的度假，從內華達州里諾（Reno）飛往毛伊島，預定將乘坐直升機視察災情。然後他將到訪受災最嚴重的沿海觀光小鎮拉海納（Lahaina），了解山火造成的破壞，並聽取州和地方官員簡報。

一名白宮官員表示，拜登還將會見救援人員、倖存者和社區居民。在視察結束後，拜登將發表講話，向死者致哀之餘，也要求各界反思近年頻仍的山火的影響。

正尋求2024年連任的拜登，對毛伊島山火的反應遭到批評，有共和黨人認為他關心不足。大火在8月8日發生，拜登8月10日表示，將擴大對夏威夷的聯邦援助。但當他在特拉華州（Delaware）的海濱別墅度假時，連續幾天沒有提及這場悲劇。

但白宮反駁說，拜登一直在領導整個政府致力協助夏威夷。官員又表示，拜登21日將宣布任命聯邦緊急事務管理局 （FEMA）第9區負責人芬頓（Bob Fenton）為首席聯邦響應協調員，負責監督長期的重建工作。此外，拜登本人曾稱，在確保其視察不會干擾救災之前，他不會前往毛伊島。

毛伊島市長比森最新表示，官方相信目前失蹤人數為 850 人，低於最初估計的2,000人。但由於死者多數被嚴重燒焦，辨認身份工作仍然極其緩慢，迄今為止僅確認了27名死者的身份。