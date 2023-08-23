BRICS｜中國擬推動金磚國家與G7競爭　各國態度不一難形成共識

對於中國國家主席習近平親自出席金磚國家峰會，受訪學者分析，北京重視維繫與發展中國家的關係。不過，外傳中國有意推動金磚國家成為七國集團（G7）的競爭對手，學者認為，各國對西方態度並不一致，峰會能形成有意改革全球治理體系的共識，已符合北京利益。



習近平應南非共和國總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）邀請，星期一（8月21日）前往約翰內斯堡出席金磚國家領導人峰會，並對南非進行國事訪問，也將同拉馬福薩一起主持中非領導人對話會。這是習近平繼3月出訪俄羅斯之後，今年內第二度出訪。

這次峰會前，英國《金融時報》曾報導，中國計劃推動金磚國家成為G7的全面競爭對手。報導更引述不願透露姓名的中國官員指出，若能擴大金磚集團的規模，至與G7在全球GDP（地區生產總值）中所佔的比率相若，將增強金磚國家的影響力。根據國際貨幣基金組織數據，2022年，金磚國家GDP佔全球比重25.8%，G7佔比則為42.9%。

習近平星期一抵達南非發表的機場書面講話當中，也提到了對這次峰會的期望。

根據中國外交部網站文告，習近平指出，作為新興市場國家和發展中大國的重要合作平台，金磚合作機制已成為促進世界經濟增長、完善全球治理、推動國際關係民主化的建設性力量。

他說，相信這次金磚國家領導人會晤，將成為金磚合作機制發展歷程中的重要里程碑，把發展中國家團結合作提升到更高水平。

此外，習近平星期一在南非媒體發表的署名文章當中也提到，越來越多國家希望叩開「金磚之門」、參與金磚合作。他說，中方願同金磚夥伴一道，「引領金磚合作機制在全球治理體系中發揮更加重要的作用」。

金磚國家目前由中國、南非、巴西、印度及俄羅斯等五國組成，但有多國表示有意加入。各國對是否透過增加新成員擴大組織一事，以及是否修改准入標準存在分歧，外界普遍預料，這次峰會將談及此事。

關於中國對這次峰會的期待，中國人民大學國際關係學院教授王義桅接受《聯合早報》採訪時指出，俄烏衝突爆發後，全球南方國家期盼加速構建一個去美元化的支付體系。因此，中國也會期望這次峰會，能形成體現全球南方國家團結、對沖美國西方體系的共識。

但他坦言，當前各國都面臨國內政治、經濟問題，合作自然有不小的挑戰，因此不論是金磚擴容等方面的合作，都需要循序漸進，才能行穩致遠。

台灣成功大學政治學系教授王宏仁受訪時則說，北京很清楚金磚國家各自對美態度不一，加上金磚合作機製本就鬆散，即便中國在峰會上有一定主導地位，也很難形成具體抗美共識。

他認為，對北京而言，維繫與金磚國家的互動才是參加這次峰會的重點，只要能確保這些國家表態支持全球治理體系改革，便已符合中國的利益。

根據英國廣播公司（BBC）中文網報導，巴西和俄羅斯的政要最近建議，要為金磚集團創建一種貨幣，以挑戰美元在國際貿易和金融中的主導地位。然而，這次峰會東道國南非駐金磚國家和亞洲大使蘇克拉爾（Anil Sooklal）此前已表示，該議題並不在這次議程上。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛對本報分析，俄烏戰爭爆發後，中俄同時面臨西方施壓，更需團結打輿論戰，金磚峰會要維繫這類「防禦性的消極議程」綽綽有餘。

但去美元化這類「創造性的積極議程」，有賴中國資金挹注推動，他認為，中國當前面臨疫後經濟困境，恐怕在援外議題上難有太多餘裕。

本文獲《聯合早報》授權轉載

