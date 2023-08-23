印度「月船3號」今晚將進行史上首次嘗試着陸月球

印度「月船3號」（Chandrayaan-3）月球探測器正飛往月球表面，準備進行印度史上首次月球着陸嘗試。



美國有線電視新聞網（CNN）報道，印度太空研究組（Indian Space Research Organization）星期二（8月22日）說，「月船3號」正按計劃順利飛行。探測器將於印度時間星期三（23日）下午5時45分（香港時間星期三晚上8時15分）開始在月球表面着陸的最終嘗試。

印度太空總署將從當天下午5時20分開始對着陸嘗試進行直播。

印度「月船3號」8月23日嘗試在月面着陸前夕，新德里有民眾祈求「月船3號」安全完成任務。. （Reuters）

若「月船3號」着陸成功，將標誌着印度航天器首次完成在月球表面軟着陸，印度也將成為有史以來第四個取得這一成就的國家。目前只有美國、中國和前蘇聯實現了受控落月。

印度太空研究組織星期二分享了探測器相機拍攝的照片和錄像。其中一張照片為距月球表面70公里的高空拍攝的月球鳥瞰圖，顯示了坐落在月球正面極邊緣上的「界海」（Mare Marginis）等地貌。

「月船3號」由印度太空研究組織開發，耗資約7300萬美元（約5.69億港元），是印度第二次嘗試進行月面軟著陸的探測器。

2019年，印度的「月船2號」首次嘗試在月球軟着陸，最終由於軟件出現錯誤而在下降的最後時刻墜毀。

與印度競當登月第四國的俄羅斯，日前剛剛宣布近50年來的首個月球探測器「月球-25號」（Luna-25）因出現異常情況，未能進入預定的登月前軌道，最終在月球上墜毀。

本文獲《聯合早報》授權轉載

