普里戈任私人飛機疑被俄防空導彈擊落　網傳短片惹揣測

俄羅斯媒體週三（23日）援引俄羅斯緊急情況部的消息稱，一架私人飛機在莫斯科北部特維爾（Tver）地區墜毀，造成10人死亡，曾發動兵變的僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的名字在乘客名單。與瓦格納有關的媒體頻道暗示，飛機是被俄羅斯防空導彈擊落。未經證實的消息稱，普里戈任的得力助手烏特金（Dmitry Utkin）也在機上，普里戈任等人剛出席與俄羅斯國防部官員的會議。



不過，航班跟蹤數據顯示，這宗飛機失事不久，第二架與普里戈任有關的私人飛機，也飛往聖彼得堡，但折返回莫斯科後降落。因此網上有人認為，普里戈任未必在出事飛機。



包括與俄羅斯執法部門關係密切的Baza在內，多家俄羅斯新聞機構表示，出事飛機上的7名乘客和3名機組人員全部死亡。官員隨後證實，事故已造成 10 人死亡，但當局未公布死者身份。

網上流傳出事私人飛機墜毁片段及照片，顯示飛機疑似被擊落，墜毁後起火焚毀。

墜機原因尚不清楚，但普里戈任與軍方的長期不和，以及他在6月領導的武裝起義，被外 界認為俄羅斯政府有充足的報復動機。與瓦格納有關的媒體頻道很快暗示，飛機是由俄羅斯防空導彈擊落。

航班追蹤服務公司AirNav RadarBox表示，該架飛機在莫斯科西北部庫任基諾（Kuzhenkino）一處村莊附近墜毀。涉事飛機為巴西航空工業公司萊格賽 600（ Embraer Legacy 600），於下午6 時11分從雷達上消失。根據飛機編號 RA-02795，屬於普里戈任擁有。

據指出，該架編號 RA-02795自 2019 年以來一直受到美國制裁，普里戈任過去也曾搭乘這架私人飛機，包括在他政變失敗後不久，這架飛機於 6 月 27 日上午從聖彼得堡飛往白羅斯。