普里戈任墜機亡｜拜登稱不感驚訝　多國政客暗示涉及普京

俄羅斯當局週三（23日）證實，一架私人飛機在莫斯科北部特維爾（Tver）地區墜毀，造成10人死亡，曾發動兵變的僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）死亡。事件引起國際關注，多國政客均暗示與俄羅斯總統普京（Vladimir) Putin）有關。美國總統拜登（Joe Biden）稱，他不知道到底發生了什麼事，但他並不感到驚訝。在俄羅斯發生的很多事情，普京都在幕後操縱，但他對今次事件仍所知不多，無法知道答案。



白宮國家安全發言人沃森（Adrienne Watson）表示，美方官員已經看到了這些報道。如果普里戈任在機上的消息得到證實，任何人都不應該感到驚訝。

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在社交媒體平台X上表示，顯然普京不會原諒任何人，在普里戈任政變兩個月後，普京示威式地消滅普里戈任和瓦格納指揮部，這是普京在2024 年選舉之前向俄羅斯精英發出的信號，「當心！不忠誠就等於死亡。」

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）受訪時稱，如果屬實，這表明俄羅斯總統普京（Vladimir) Putin）將消除對手，以阻嚇任何持不同意見的人。

英國議員、下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）在社交媒體平台X上表示，俄羅斯防空部隊擊落這架飛機的報道表明，「普京正在發出非常大的訊號訊息。」

波蘭外交部長拉烏（Zbigniew Rau）稱，很難會有人覺得只是巧合，被普京認為對其權力構成威脅的政治對手，非常湊巧地都不會自然死亡。

出事飛機23日在從莫斯科飛往聖彼得堡途中墜毀，載有7名乘客和3名機組人員。航班追蹤服務公司AirNav RadarBox表示，涉事飛機為巴西航空工業公司萊格賽 600（ Embraer Legacy 600），於下午6 時11分從雷達上消失。根據飛機編號 RA-02795，屬於普里戈任擁有。