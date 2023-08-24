BRICS峰會｜習近平晤塞內加爾總統　重申支持非盟加入G20

金磚國家（BRICS）領導人峰會8月23日繼續在南非舉行， 中國國家主席習近平當日下午與塞內加爾總統薩勒（Macky Sall）會面，重申中方支持非盟加入二十國集團（G20），將繼續秉持真實親誠理念和正確義利觀，同非洲兄弟分享自身發展經驗和機遇，推動構建新時代中非命運共同體。



習近平指出，塞內加爾是中國在非洲重要合作夥伴。近年來，在雙方共同努力下，中塞政治互信不斷深化，各領域合作成果豐碩。中方堅定支持塞方為維護國家穩定和發展所作努力，願同塞方加強相互支持，加深工業、農業、基礎設施建設、人力資源開發等領域合作，共同維護正當發展權益，推動兩國全面戰略合作夥伴關係得到更大發展。

推動落實中非合作「九項工程」

習近平強調，當前國際形勢發生深刻複雜變化，中國同非洲比以往任何時候都更需要加強團結合作。中國支持非盟加入二十國集團，將繼續秉持真實親誠理念和正確義利觀，同非洲兄弟分享自身發展經驗和機遇，推動構建新時代中非命運共同體。作為中非合作論壇共同主席國，中塞相互支持配合，成功舉辦了中非團結抗疫特別峰會等一連串重要活動。中方願同塞方繼續加強溝通協調，推動落實好中非合作「九項工程」，為鞏固中非團結合作作出新貢獻。

薩勒表示，塞中是高質量的全面戰略夥伴，習近平是非洲和塞內加爾的偉大朋友。雙方本着真誠友好的精神，在基礎設施、工業、農業、教育等廣泛領域開展了互利合作。塞方堅定奉行一個中國政策，讚賞中方奉行的和平外交政策，希望同中方加深雙多邊合作。非中合作充滿活力，契合非方發展需要，而且落實高效，有力支持了非洲國家的經濟社會發展。感謝中方率先公開支持非盟加入二十國集團。作為中非合作論壇共同主席，塞方願同中方繼續密切溝通合作，推動非中關係進一步發展。