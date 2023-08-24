普里戈任死後瓦格納何去何從？　智庫專家稱恐成為歷史

俄羅斯僱傭兵瓦格納集團首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津），在8月23日遇上空難身亡。外界分析指瓦格納集團從此在非洲等的國家運作恐怕遇上困難，讓更多集團成員收編入俄羅斯正規軍。



美國政治新聞網Politico引述智庫蘭德公司（RAND Corporation）專家查拉普（Samuel Charap）指出，普里戈任死後瓦格納集團將「走入歷史」。莫斯科很可能找個更聽話的人領導瓦格納，表面上讓瓦格納繼續在非洲獨立作業。

普里戈任在6月發動兵變，在白羅斯的斡旋下和平結束。儘管未發生大型血腥衝突，但普里戈任突然兵變令莫斯科方串大亂，因此有懷疑指這次空難事件並非單純的「意外」。

白宮國家前安全會議首席俄國專家的葛林（Eric Green）表示：「沒有了普里戈任，俄國將很難有效地在非洲投射力量。」普里戈任有着頗高的領導與管理能力，不是隨便找個人就能取代。

專家們認為，俄羅斯國防部會持續將瓦格納兵力收入正規軍。

自6月部分瓦格納士兵跟隨普里戈任，轉移陣地前往白羅斯靠近波蘭邊境，訓練白俄部隊，讓北約成員國大為警剔。普里戈任死後，在白羅斯的瓦格納士兵可能會返回俄羅斯加入正規軍，屆時一些追隨兵變的人恐怕會遭整肅

俄軍內部動盪頻繁恐讓侵烏作戰複雜化，同時讓烏克蘭在反攻有所鼓舞、西方盟國更願意繼續提供烏克蘭武器。