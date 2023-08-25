特朗普即將赴佐治亞洲投案　或獄中拍「大頭照」再創美國總統歷史

美國前總統特朗普（Donald Trump）因涉嫌企圖推翻2020年總統大選結果，早前在佐治亞洲（Georgia）被起訴13項罪，他預定24日前往當地投案，預計將會在亞特蘭大（Atlanta ）富爾頓縣（Fulton County）監獄被拍「大頭照」，為美國歷任總統再創歷史。最新法庭文件顯示，富爾頓縣檢方建議，全案於10月23日開審。



聯邦航空管理局（FAA）已下令從24日下午6時45分開始，關閉監獄上空的空域。大約十幾名特朗普支持者，早已聚集在監獄外等候，部份人舉著標語批評檢控是政治迫害。另有一班反對人士在場，認為特朗普犯了法。

在此前3次起訴中，特朗普都因前總統的身份獲得優待，沒有被拍攝「大頭照」。但富爾頓縣警長拉巴特（Patrick Labat）早已表示，除非另有通知，否則他將遵循「正常做法」。77 歲的特朗普將在監獄與其他被告一樣，被拍一張「大頭照」。早前有消息稱，特朗普為此與檢方談判，但未知結果。

特朗普已同意交納20萬美元保釋金，並接受保釋條件，包括禁止威脅案中證人及同案18名被告。 法庭文件顯示，特朗普23日將亞特蘭大刑事辯護律師薩多（Steve Sadow）加入他的法律團隊。

特朗普8月14日被富爾頓縣地區檢察官威利斯（Fani Willis）提出起訴，涉及煽動公職人員違反誓詞、串謀一級偽造文書等13項罪名。全案共19名被告，威利斯要求25日中午前全部投案。

眾議院司法委員會主席喬丹（Jim Jordan）24日表示，該委員會將對威利斯展開調查，質疑她對特朗普的起訴不當，包括曾與司法部協議或使用聯邦資金。喬丹指出，由於特朗普競逐2024年總統，與目前的聯邦政府存在利益衝突。