福島核廢水｜岸田文雄迅速「滅火」　嘗試修復形象兼力保支持度

日本政府星期四（8月24日）正式將核處理水排放入海，再掀國內外新一輪抗議聲浪。分析指出，岸田文雄政府將盡全力修復形象受損問題，避免內閣支持率進一步受挫。



共同社報道，排水作業開啟後，中國政府隨即宣布，將全面暫停進口日本水產品，日相岸田馬上作出回應，強調已通過外交渠道，要求北京立即取消禁令。

分析認為，岸田的迅速回應，再次展現出當局將全力採取措施應對形象受損的態度。

分析指出，如果日民眾的擔憂擴大，有可能導致內閣支持率持續下降，岸田或意在強調安全性以避免對政權造成打擊。

岸田政府表明，「將（對北京）大力做工作，使專家們能基於科學依據進行討論」；也有意通過包括首腦在內的所有層面，要求取消暫停進口措施。

而在國際社會層面，日當局也會利用國際會議等場合，強調日本的排海舉措無害且安全。

據悉，日當局已設置總計高達800億日元的基金，用於支持因形象受損而蒙受損失的漁業人士。

岸田承諾：「包括利用基金和東電的賠償等，將採取萬全體制，避免使水產業者遭受損失。」但在2015年，日當局曾以書面形式，向全國漁業協會聯合會等組織保證，只會在得到當地漁民等相關方面理解後，排放核處理水。

本文獲《聯合早報》授權轉載

