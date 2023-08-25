福島核廢水｜韓國稱日本排海計劃正常運作　民間團體續抗議日方

日本福島核廢水8月24日開始排海。韓國政府25日稱，日本24日下午1時（香港時間中午12時）開始排放核廢水，到目前為止，排放按計劃穩定進行，一切正常。韓國表示會與民間機構合作，進一步加強對養殖水產品的出貨前輻射檢測。



韓國大邱、大田、釜山、蔚山、慶南等地的環境團體及公民團體25日舉行集會和示威，他們批評日本把核污水排海，並譴責日本政府和韓國政府。

韓國政府則指，正通過包括日本東京電力公司（TEPCO，東電）在內的各方提供的實時數據，以及包括外交部在內的部門之間的熱線，監控排海情況。韓方為分析和應對排海實況，已成立具備專業知識的韓國原子能安全技術院（KINS）研究小組，持續監控所獲資訊。

韓加強養殖海鮮輻射檢測

韓聯社網站25日稱，韓國海洋水產部副部長朴成訓指，政府除現有的輻射檢測外，也會利用民間力量擴大實施對養殖水產品的出貨前輻射檢測，從28日起至2023年底，由民間機構進行的輻射檢測次數將增加4000次以上。新增的檢測範圍覆蓋所有養殖場所在海域出貨前產品，民間輻射檢測機構將檢測樣本，並向漁民通報結果。

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施