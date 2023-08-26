福島核廢水｜中國籲國際社會敦促日本立即停止核廢水排海

中國常駐聯合國副代表耿爽8月25日表示，中方呼籲國際社會共同敦促日本政府糾正錯誤決定，立即停止核廢水排海，以真誠態度同有關國家和利益攸關方善意溝通，以負責任方式處置核廢水，避免對全球海洋環境、對世界各國人民的健康福祉造成不可預測的破壞和危害。



根據新華社，耿爽25日在聯合國大會關於日本福島核廢水排海問題會議上指出，海洋是全人類的共同財產，更是太平洋島國賴以生存的藍色家園，12年前，日本福島核電站發生嚴重意外，向海洋釋放大量放射性物質，造成巨大災難，12年後，就在24日，日本政府不顧國際社會質疑和反對，單方面強行啟動核廢水排海，又給當地民眾乃至世界人民造成二次傷害，核廢水處置具有跨國影響，絕不是日本一家私事，日方這一舉動無視公共利益，公然向包括太平洋島國在內的全世界轉嫁核污染風險，極其自私自利，極其不負責任。

耿爽說，人為向海洋排放核事故污染水沒有先例，也沒有公認的處置標準，長期以來，圍繞福島核廢水排海對海洋環境、食品安全和人類健康的影響一直存在嚴重關切，日方做法的正當性、合法性、安全性也一直受到廣泛質疑，日方迄未解決國際社會對於核廢水淨化裝置長期可靠性、核廢水數據真實準確性、排海監測方案的完善有效性的重大關切，中國等利益攸關方多次指出，如果核廢水是安全的，就沒有必要排海，如果不安全，就更不應該排海。