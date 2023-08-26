福島核廢水｜中國全面禁日本水產品　俄羅斯希望增加對華出口

日本福島核廢水8月24日開始排海，中國海關總署8月24日宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。俄羅斯聯邦動植物衛生監督局（Rosselkhoznadzor）8月25日稱，希望增加對中國的水產品出口。



俄羅斯聯邦動植物衛生監督局7月指，俄羅斯是中國最大的水產品供應國之一，894間俄羅斯企業獲准出口海鮮。監督局8月25日發聲明稱，正尋求增加出口商的數量。

聲明提及，俄羅斯魚產品在中國市場的整體前景看好，監督局希望增加獲得認證的俄羅斯公司和船的數量、以及增加產品的數量及其範圍。俄羅斯聯邦動植物衛生監督局計劃繼續與中方就海鮮安全問題進行對話，並完成與中方就俄羅斯水產品輸華規定而進行的談判。

聲明指，在1月至8月期間，俄羅斯一半以上水產品出口目的地為中國，主要產品是狹鱈、鯡魚、鰈魚、沙甸魚、鱈魚、蟹。

俄羅斯聯邦漁業署（Federal Agency for Fishery）稱，俄羅斯2022年出口230萬噸水產品，價值約61億美元（約475.8億港元），這約佔其總捕撈量的一半。中國、韓國和日本是俄羅斯水產品的最大進口國。

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施