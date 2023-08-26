福島核廢水｜日本商店稱接滋擾電話　日駐華大使館籲中國嚴肅處理

日本福島核廢水自8月24日開始排海，中國政府強烈反對日方做法，有中國民眾抗議日方將核廢水排海。有日本商店稱接到約1,000通疑從中國撥出的滋擾電話，日本駐華大使館25日要求中國政府基於法律作出嚴肅處理。 ​​​



日本駐華大使館25日在微博發文指，日本國內不相關的個人及團體相繼接到來自中國的騷擾電話，指這是犯罪行為。

日本大使館表示，如果被騷擾的對象是商店，極有可能造成經濟損失，如果是急救醫療機構，則事關人命。日本大使館已要求中國政府基於法律作出嚴肅處理。 ​​​

▼日本駐華大使館微博內容

福島中央電視台25日引述一名在福島縣經營4間拉麵店的男子稱，他自當日10時起陸續收到中文滋擾電話，但聽不懂談話內容，只聽到對方有時語氣強硬、大喊大叫，並提及「處理水」及「核」等字眼。

這名老闆續指，對方單方面掛斷電話後，以同一號碼每分鐘致電餐廳一次，4間店全日共收到約1,000個同類電話。他推測電話是由中國人撥出，旨在抗議日本排放核廢水。

微博用戶8月25日轉載截圖，顯示有人在網上公開電話通訊紀錄，抱怨稱「氣死我了居然說排核廢水和他有什麼關係」，疑曾致電日本店舖。（微博截圖）

事件引起關注後，有網民發現有微博用戶同日轉載截圖，顯示有人在網上公開電話通訊紀錄，抱怨稱「氣死我了居然說排核廢水和他有什麼關係」，被指疑致電日本店舖。

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施