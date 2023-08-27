西班牙足總主席涉強吻女球員　女足教練團11人辭職

西班牙足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）在女子世界盃頒獎禮上被指強吻西班牙隊球員艾莫素（Jenni Hermoso）後強調不會辭職。除主帥維爾達（Jorge Vilda）外，西班牙女子足球隊教練團全部成員、11人8月26日宣布辭職，以抗議魯比爾斯不辭職。



迄今已有逾80名球員表示，魯比爾斯遭免職前不會為國家隊效力。教練團目前只剩維爾達未辭職。維爾達也發聲明譴責魯比爾斯。

魯比爾斯25日強調不會辭職，但國際足協（FIFA）26日宣布，決定暫停其職務，為期90天。國際足協會啟動紀律程序，魯比爾斯表示會為自己辯護，以證明完全清白。

國際足協透過聲明表示「國際足協紀律委員會主席…… 今天決定暫停魯比爾斯先生在國內和國際層面所有與足球相關的活動。」

西班牙足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）嘴對嘴親吻西班牙射手艾莫素（Jenni Hermoso），事件引起爭議（影片截圖）

在2023年8月20日舉行的女子世界盃決賽上，西班牙以1：0挫英格蘭捧盃，魯比爾斯在頒獎禮上主動嘴對嘴親吻球員艾莫素，引起爭議。他21日為事件道歉，25日曾表示不會辭職，又主張該次接吻為雙方同意，但艾莫素否認其說法。

西班牙女子國家隊23名奪冠成員更參與聯署，表明若魯比爾斯不辭職，她們將不會回到國家隊效力。