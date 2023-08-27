韓國女上班誤飲「清水」昏迷52天變植物人　丈夫：每天都活在地獄

韓媒8月19日稱，韓國京畿道東豆川市一名女子6月28日上班時誤飲桌上一杯貌似清水、其實是腐蝕性液體的「化驗樣本」，隨即呼吸、心跳驟停，緊急送院搶救。她雖撿回一命，但迄今昏迷52天仍未醒過來，成為植物人。



《首爾新聞》19日稱，現年30多歲女子在當地一間中小企內主要負責化驗光學鏡頭相關物質。警方經調查發現，她當日飲下的是無色無味的腐蝕性液體氫氟酸（hydrofluoric acid）。她的同事需進行檢測，才將氫氟酸倒進紙杯。

內文稱，平時習慣往紙杯中倒水的她，當天做完檢驗後發現桌上有一紙杯，自然就拿起來喝下去。

將液體倒進杯中的一名同事須接受調查。警方目前尚未發現此人有傷害她的意圖。

警方也在檢視相關法律法規，看看在公司層面對有毒物質的管理是否存在疏忽。一名警察解釋稱：「我們正在以業務過失、玩忽職守和違反化學物質管理法的罪名對該公司進行調查。」

女子送院後被被接上ECMO（人工心肺機）進行透析治療，以清除體內有毒物質。

她的丈夫非常傷心。他向韓聯社表示：「我的妻子仍然昏迷不醒，已被判定為植物人，但現在她正在等待奇蹟。」男子稱自從妻子出事後，「每天都是（活在）地獄」。