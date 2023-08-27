美國商務部長飛抵北京　外媒關注雷蒙多「艱難平衡」如何做到？

美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）8月27日晚乘機抵達北京，中國商務部美大司司長林峰到場接機。這是雷蒙多首次訪華。國際社會與媒體都在關注，她此行在捍衛美國利益同時，會否讓貿易成為改善兩國關係的切入點，



法國國際廣播電台（RFI）要聞解說專欄在27日發布題為《美商務部長雷蒙多訪華任務微妙：尋求「艱難的平衡」》，稱這是一次非常重要的訪問，因美中關係在從台灣到南中國海等一系列問題上仍處於緊張狀態，美中貿易問題就更別提了。

RFI法語組稱，她在訪華期間必須做好外交工作，因她的任務有些微妙。RFI駐紐約記者安納基（Loubna Anaki）指出，美國對華的限制措施是由雷蒙多率領的部門實施的。因此她的任務是讓中國人和美國人都相信，在實施限制以「保護」美國利益的同時，兩國建立貿易關係是可能的。

她是繼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、財長耶倫（Janet Yelen）、氣候特使克里（John Kerry）之後，今年第四位訪華的美國高官。彭博社稱，比起其他三位，雷蒙多或能有所斬獲。華府一些人希望她的中國之旅能帶來比以往美國官員訪問更具體的進展。中國國家主席習近平和美國總統拜登（Joe Biden）11月或有會晤，RFI稱她正在為兩國準備進行艱難的平衡。

RFI還指出，在美國公布她訪華前夕，美國商務部8月21日宣布，工業和安全局（BIS）將33個實體從「未經核實清單」（Unverified List）剔除，其中27個實體位於中國。22日中國商務部宣布，雷蒙多應商務部長王文濤邀請，27至30日將訪華。在她還未起程前，中美已有互相釋出善意，發出有合作意願的訊息。

美國《紐約時報》稱，她似乎肩負兩種有所衝突的責任，受拜登所託，在加強美中商業關係的同時，還要對中國施加近年來最強硬的貿易限制。

報道也提及雷蒙多所率領的商務部的角色，指出對華科技與貿易限禁大多由商務部施加，而它頒布的、廣泛的貿易限制，包括賣給中國半導體業的晶片、軟件與生產設備都有設限；而且一等到她訪華行程結束，返回美國，白宮還準備擴大限禁的範圍。

文中指出，拜登政府想提升美中經濟關係，另因國安利益問題減少某些貿易，華府是否能取得平衡，雷蒙多堪稱面臨極大考驗。

她25日起程前對記者說：

如你想就此行以及其使命加上一句宣傳語，那就是保護我們比必須保護的，以及促進我可以促進的。我下週去到那裏時將直言不諱，但我打算務實一些。 美國商務部長雷蒙多

雷蒙多24日與總統拜登談過她的訪問，他傳達的訊息是加強與中國的對話可緩解緊張局勢。她當時稱：

我們希望建立穩定的商業關係，其核心是定期溝通，我們需要溝通以避免衝突。 美國商務部長雷蒙多

傳聞中的工作小組

美國國會中的共和黨人批評雷蒙多訪華期間有可能與中國建立工作小組討論美國半導體出口管制。

她沒確認任何工作組的計劃，但強調她會告訴中國官員「在國家安全問題上我們不會談判。我們不會做出讓步。我們不會妥協。」

美國在利用政府激勵措施與稅務政策協助美國公司脫離中國的供應鏈以及增加美國的晶片製造。雷蒙多稱：「我們在美國投資並不意味着我們想與中國經濟脫鈎。」

美國商務部長雷蒙多2023年8月27日晚乘飛機抵達中國北京。中國商務部美大司司長林峰到場接機。（玉淵潭天微博發布照片）

中國商務部發言人束珏婷24日在例行記者會上說，中方會就關切的經貿問題向美方表明立場，同時期待與美方就化解經貿分歧、推進務實合作進行深入討論。

應中方邀請訪華

據中國商務部22日稱，雷蒙多是應中國商務部部長王文濤邀請訪華。

中國外交部發言人汪文斌22日稱，中方歡迎美方將相關中國實體從清單中移出。汪文斌表示，這表明雙方是可以在互相尊重基礎上，通過溝通解決具體關切的，中方將繼續堅定維護中國企業和機構的合法權益。

美國商務部8月22日稱，雷蒙多8月27日至30日會訪問北京與上海，與中國政府官員及美國商業領袖會面。中國商務部同日宣布雷蒙多訪華消息。

美方透過聲明稱，雷蒙多期待有具建設的討論。

雷蒙多出發前往中國，正值美中貿易關係緊張之際；美國與其盟友阻止中國取得先進晶片與技術，中國則對美國晶片大廠美光（Micron Technology）祭出禁令，禁止重要基礎建設使用美光產品。此外中國對Mintz Group的北京辦事處罰金約150萬美元，據稱原因是該它從事未經批准的統計工作。