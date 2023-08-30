王毅晤阿拉伯議會議長　稱中東從不是大國後院

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅8月29日在北京會見到訪的阿拉伯議會議長歐舒米（Adel bin Abdulrahman Al-Asoomi）。



應全國人大常委會委員長趙樂際邀請，歐舒米25至31日率團訪華。根據中國外交部，王毅29日與歐舒米會面時稱，首屆中國—阿拉伯國家峰會在沙特成功召開成為中阿關係的重要里程碑，中方願繼續同阿方堅定相互支持，加強治國理政經驗交流，加深各領域務實合作，密切文明交流互鑑，推動中阿合作論壇建設，使雙方人民成為相知相交的好朋友，也期待阿拉伯議會作為阿拉伯民意代表機構，為此作出更大貢獻。

王毅強調，中東從來不存在真空，也不是大國的後院，地區的前途命運應該掌握在地區國家和人民手中，中方將繼續站在和平、穩定、正義一邊，堅持大小國家一律平等，不干涉別國內政，推進國際關係民主化，倡導多邊主義，反對單邊霸凌，支持阿拉伯國家維護主權和領土完整，支持巴勒斯坦問題早日得到公正合理解決。

王毅還祝賀埃及、沙特和阿聯酋成為金磚機制的正式成員，表示這必將提高阿拉伯國家在國際事務中的影響和作用。

歐舒米表示，阿中關係正處於黃金時期，阿方視中方為可信賴的真誠戰略夥伴，阿拉伯議會堅定支持中國維護國家統一和領土完整，願推動阿拉伯國家學習借鑒中國在減貧等領域的治國理政經驗，推動阿中關係再上新台階。

歐舒米還說，中國一貫尊重主權，不干涉內政，贏得了阿拉伯國家的普遍尊重，對於中國國家主席習近平提出解決巴勒斯坦問題的公正主張，中方積極推動地區國家和解進程，支持埃及、沙特、阿聯酋加入金磚機制，阿方表示高度讚賞和衷心感謝，期待中國為促進阿拉伯國家和世界的和平、穩定、發展發揮更大作用。