泰國前總理他信請求赦免申請提交王室

泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）8月22日結束流亡回國後，被警方逮捕並送往最高法院接受審判，判處入獄8年。曾效力他信政府，現為署理司法部長的威沙努（Wissanu Krea-ngam）稱他信家族已向王室要求赦免。



他信的一名代表在路透社向其求證時拒絕置評。但他信的律師30日稱，他信正在自行草擬向王室請求特赦的申請書。

這份申請須通過懲教部門提交給司法部長。然後由總理考慮，總理之後須將其提交給泰王哇集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）。

他22日回國後，隨即被送往曼谷監獄服刑，但隨之因胸痛和高血壓送院就醫。泰國監獄部門認為，他信可尋求泰王特赦。有政黨稱反對，指他曾因冒犯君主罪（lèse-majesté）被起訴，尚未進行審理。

現年74歲的他信流亡海外15年後，22日回到泰國，但在離開機場後便被帶到法院聆聽判決。泰國最高法院裁定，他信因濫用職權和瀆職、非法命令國有銀行發放外國貸款，以及透過代理人非法持有股份3項罪名成立，判處8年監禁。

泰國國會22日選出新首相，為泰黨推舉的房地產大亨賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）當選。投票過程順利，加上他信回泰，令人質疑為泰黨是否與軍方與建制派達成協議。他信否認其事，稱拒絕與軍方這麼做。