教宗方濟各乘飛機首訪蒙古國　飛越中國領空時向習近平發問候電報

撰文：許懿安
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天主教教宗方濟各（Pope Francis）9月1日抵達蒙古國展開訪問，這是首次有教宗訪問這個國家。按照慣例，教宗乘飛機途經別國領空時，會向該國領導人發送電報問候。他今次飛經中國也不例外。

教宗在電報中，對中國國家主席習近平與中國民眾送上祝福，祈求團結及和平。

蒙古國全國人口330萬中以佛教徒居多，天主教徒僅約1400人。方濟各到訪，被視為表達對這些天主教徒的支持。

法媒稱此訪也具有地緣政治戰略意義。這是他2022年9月訪問哈薩克後，1年內第2度訪問相關區域，被視為對蒙古國脆弱的民主給予鼓勵的舉措，此外他此舉可能有助推進教廷與中、俄的關係。

圖為天主教教宗方濟各2023年9月1日抵達蒙古國首都烏蘭巴托，下機後由該國外交部長巴特策策格（Battsetseg Batmunkh）陪同，走在停機坪的紅地氈上。（Reuters）

現年86歲的教宗從意大利羅馬出發，飛9個小時後於當地時間9月1日上午抵達蒙古國首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar），休息1天後，2日行程包括參加歡迎儀式、會晤蒙古國總統呼日勒蘇赫（Ukhnaa Khurelsukh）和蒙古總理奧雲額爾登（Oyun-Erdene Luvsannamsrai）。

教宗2日也會首度向當地有關當局、外交官員及社會人士發表演說，同日稍晚會見天主教徒。

2023年9月1日，天主教教宗方濟各在蒙古國烏蘭巴托訪問期間，在主教家中出席的歡迎儀式，一名兒童趨前問好。（Reuters）

中國外交部發言人汪文斌9月1日主持例行記者會有記者提問，根據慣例，方濟各在今天早上乘飛機飛越中國領空時，對中國人民傳達了祝福，也表達了對團結、和平的希望，中方對此有何回應？

汪文斌表示，中方注意到有關的報道，梵方的祝福體現了友好和善意。近年來，中國和梵蒂岡保持溝通，中方願繼續與梵方相向而行，進行建設性對話，增進理解，積累互信，推進雙方關係改善進程。

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