埃及富商Mohamed Al Fayed　戴安娜男友之父兼Harrods前老闆逝世

多間英媒報道，埃及富商法耶茲（Mohamed Al Fayed）9月1日逝世，終年94歲。



《太陽報》、天空新聞、《鏡報》、《每日郵報》和《倫敦旗幟晚報》（Evening Standard）1日指，法耶茲1日在倫敦攝政公園清真寺祈禱後逝世。

法耶茲兒子多迪（Dodi Fayed）與英國戴安娜王妃（Princess Diana）1997年8月31日在法國巴黎出車禍身亡後，法耶茲一直堅稱兒子和戴安娜是遭英國安全部門殺害，又指當局阻止兩人結婚。

法耶德認為，菲臘親王（Prince Philip）下令處死他們是因為王室不想未來國王的母親與多迪擁有孩子。然而法國警方得出結論認為這是一宗意外，部分原因是司機保羅（Henri Paul）酒後駕車及超速行駛。英國警方調查也得出相同的結論。

法耶茲1933年1月27日出生於埃及亞歷山大（Alexandria），1956年創立自己的公司。他20世紀60年代起主要在英國居住，曾收購倫敦著名百貨公司Harrods和雜誌《Punch》。他還曾是富勒姆足球俱樂部（Fulham FC）老闆。

他2010年5月把Harrods賣給卡塔爾控股（Qatar Holding），3年後把富勒姆足球俱樂部賣給美國商人汗（Shahid Khan）。