國台辦促美國停止武器供台　批民進黨不自量力

繼中國國防部及外交部之後，國台辦也發聲敦促美國停止向台灣提供武器，並批民進黨政府企圖「以武謀獨」，是「螳臂當車，不自量力」。



新華社引述中國國務院台辦發言人陳斌華1日以答記者問的形式回應，強調大陸堅決反對美方向台灣提供武器，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止向台灣提供武器。

陳斌華批評民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷花台灣老百姓的血汗錢從美國購買武器，企圖「以武謀獨」，為其謀「獨」挑釁壯膽，「所作所為只會讓台灣更加兵凶戰危」。

陳斌華強調，無論民進黨當局從美國買多少武器，都動搖不了大陸「解決台灣問題、完成國家統一的堅定意志」，抵擋不了「粉碎『台獨』圖謀、維護國家主權的強大能力」。

美國拜登政府星期三（8月30日）首次批准通過適用於主權國家的外國軍事融資計劃（Foreign Military Financing，FMF），提供台灣8000萬美元的軍事援助。

FMF是美國國務院管理的最大軍事援助賬戶，通常保留用於援助主權獨立國家，購買美國國防裝備和軍事訓練。

中國外交部與國防部8月31日相繼表示堅決反對，並指將採取一切必要措施反制。