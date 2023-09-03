尼日爾爆後大規模反法示威　數萬人要求法國撤軍

尼日爾爆發反法示威，數萬名抗議者聚集在首都尼亞美一個法國軍事基地外，要求法國軍隊撤出尼日爾。



路透社報道，示威發生在當地9月2日。有尼日爾的示威者在法國軍事基地外，割破了一隻身着法國服裝的山羊的喉嚨，並抬着插有法國國旗的棺材，也有人高舉要求法國撤軍的口號。一排排尼日爾士兵在旁觀望。

路透社稱，這是尼日爾發生軍事政變以來規模最大的一場示威集會。不過截至當天傍晚，沒有發生明顯的暴力事件。

一名示威者說，法國掠奪了尼日爾的資源，尼日爾人已覺醒，所以要將法國人趕出去。

圖為尼日爾示威者9月2日聚集在首都尼亞美，要求法國駐軍撤出該國。（Reuters）

尼日爾7月26日發生軍事政變推翻總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）後，國內的反法情緒日漸高漲；政變上台的軍政府上週致函巴黎稱，已指示驅逐法駐尼日爾大使伊泰（Sylvain Itte），此舉進一步加劇了尼日爾的反法聲浪。

法國與巴祖姆之間關係友好。巴祖姆當政期間，法國在尼日爾駐紮了約1,500名士兵。美國和歐洲數國也在尼日爾駐軍。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）1日表示，他每天都與巴祖姆通話，「我們將要做出的決定，無論可能是什麼，都會基於與巴祖姆的交流」。

尼日爾軍政府譴責馬克龍的言論製造分裂，稱其只會使法國的新殖民主義關係永久化。

尼日爾的政變事件遭到歐美各方譴責，西非國家經濟共同體（ECOWAS，西共體）也對尼實施制裁，並敦促尼日爾恢復文官統治。

本文獲《聯合早報》授權轉載

