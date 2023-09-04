俄土峰會結束兩國領袖晤傳媒　埃爾多安勸烏克蘭軟化談判立場

土耳其總統埃爾多安在與俄羅斯總統普京在9月4日舉行的會面後表示，烏克蘭應在恢復黑海糧食出口協議（下稱「糧食協議」）的談判中，在談判中對俄羅斯的立場應放軟。



烏克蘭和俄羅斯是全球主要的小麥、大麥、葵花籽油等農作物的生產國，但俄烏戰爭令兩國農作物無法經黑海出口，引發糧食危機。在聯合國和土耳其2022年7月的斡旋下，各方達成黑海糧食出口協議。協議讓近3300萬噸的穀物和其他商品，安全地從3個烏克蘭港口運出。協議兩度延長至2023年7月17日，直至俄羅斯宣布退出協議。

普京在會談開始時稱，俄土領導人不會不注意與俄烏戰爭有關的問題，他指出，俄羅斯對糧食協議的談判持開放態度。他還說希望近期雙方結束在土耳其建立天然氣樞紐的談判工作。以便保證能源局勢更加穩定。

兩人會談約1.5小時。此次會談引人注目的重要問題之一是糧食協議的未來。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年9月4日於俄羅斯索契舉行的會議歡迎土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）。 （Kremlin via REUTERS）

埃爾多安與普京會後一起與記者進行交流。埃爾多安稱，安卡拉準備承擔起調解烏克蘭問題的義務。普京稱，俄方從未拒絕、現在也不拒絕就戰爭進行談判。

烏克蘭尤其需要軟化它的態度，以便可能與俄羅斯聯合採取措施。 土耳其總統埃爾多安

稱埃爾多安，更多的糧食需運往非洲而不是歐洲國家。

他說土方相信，俄土短期內會達成一個符合一些期望的方案。他稱俄方的期望人所共知。那些不足之處應予消除。他補充稱土耳其和聯合國在就一個新方案努力，以此紓緩俄羅斯的憂慮。

埃爾多安稱他與普京廣泛討論糧食協議。土耳其認為俄羅斯對協議的期望公平。土方認為，關於協議的新一批建議有助於復遵。

普京稱，他與埃爾多安會談時更多關注的是烏克蘭局勢和糧食協議問題。他稱，西方國家繼續阻止履行糧食協議中對俄羅斯承擔的義務。

普京稱：

俄方願在此前所達成的協議都得到履行後馬上恢復糧食協議。俄羅斯退出糧食協議不會對全球糧食市場造成影響，糧食價格有所下降，沒有出現糧食不足的情況。

普京在會面中指出，俄羅斯今年的收成很好，有1.3億噸糧食，其中6000萬噸可能會出口。

他稱，如西方同時履行與聯合國達成的另一份備忘錄，以促進俄羅斯糧食和化肥出口，俄羅斯可能會重返糧食協議。

普京說，俄羅斯可重返該協議，但前提是西方停止限制俄羅斯農產品出口並進入全球市場。

克宮評峰會

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）4日稱兩人會談後雖未計劃簽署任何文件，但會談第一部份進行得非常有建設性，各方面的時間都超時。

非常有建設性，這是全方面的訊息交換——在各個方向同步、‘『對錶』，對雙邊關係做了全面分析。 克里姆林宮

佩斯科夫對記者說：「非常有建設性，各個方面，部長們、工作小組領導人的詳細報告，訊息的完全交流，這樣的同步，各方面的超時，雙方關係的全面分析。」