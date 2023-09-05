英校隱患｜教育大臣為爆粗道歉　辛偉誠拒為財相任內削重建款負責

英國因臨近開學才要求關閉逾百所存在安全隱患的學校，在社會引起強烈不滿。飽受抨擊的英國教育大臣喬芝蘭（Gillian Keegan）卻再捲入爆粗風波，4日公開道歉。與此同時，現任首相辛偉誠（Rishi Sunak）被指在擔任財政部長期間，已知道大量學校的混凝土存在質量問題，教育部官員要求把重建撥款增加一倍，但他反而將年度撥款減少一半。



教育大臣喬芝蘭就學校使用鋼筋蒸壓加氣混凝土（RAAC）的風波，接受英國獨立電視台（ITV）的採訪，但受訪後抱怨為解決問題，她比其他人作出更多努力，爆粗說沒有人讚揚她做得好。其言論被鏡頭拍下，令事件進一步激化。她4日為此道歉，並表示其評論「沒有必要」。辛偉誠的發言人表示，喬芝蘭的言辭「不可接受」，但對其道歉感到滿意。

於2016年至2020年擔任教育部常務秘書的斯萊特（Jonathan Slater）向傳媒稱，在他任職期間，教育部對校舍進行了一項調查，發現每年有300至400座需要重建。這些學校是二戰後建造，設計壽命只有30至40年。但財政部表示，每年只會資助100項重建工作。

斯萊特表示，教育部要求將撥款增加一倍，即修繕200所學校。但在辛偉誠2020年擔任財相時，反將撥款削減至每年50所，並在2021年重新提出同一數字。斯萊特表示，當時對數字感到驚訝。

不過，辛偉誠否認需為問題學校負責，強調他當年的撥款完全符合政府設定10年重建500所學校的計劃。他又表示， 全國約2.2萬所學校中，料95%不會受到影響。受影響的學校數量將是「數百所而不是數千所」，且許多問題或僅限於單個教室。

反對黨表示，學校關閉證明自2010年以來執政的保守黨，對公共服務投資不足。工黨提出數據稱，學校重建支出從2019至20財年的7.65億英鎊，下降到2020至21財年的5.6億英鎊，再到2021至22財年的4.16億英鎊。工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）更批評，政府目前的處理「正淪為鬧劇」。