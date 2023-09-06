俄土領袖會面後　美卿布林肯突訪烏克蘭　華府勢開「新支票」？

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）突然訪問烏克蘭，已抵達首都基輔。他此行發生在俄土領袖之後。外界關注美烏是否會就盡快輸烏軍援與加碼軍援討論，以及於討論如何因應俄羅斯近期取態，包括有關和談與黑海糧食出口協議等。



美烏其中一個會談及的議題，應包括俄總統普京（Vladimir Putin）和土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）9月4日的會談。普京當時稱烏克蘭的反攻行動失敗。

普京會後在談及俄烏戰爭時稱，烏克蘭的反攻行動不是陷入停滯，而是失敗，至少在目前的情況來看是這樣，他相信烏軍下一步的反攻行動仍會以失敗告終。

他又稱俄方從未拒絕就俄烏戰爭談判，現在也不會拒絕；至於斡旋，俄方也從未拒絕，又引述中國和非洲國家提出調解建議和倡議。

普京晤埃爾多安談俄烏戰爭與黑海糧食出口協議：俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年9月4日在俄羅斯索契會見土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）。（Reuters）

黑海協議 美烏須回應

普京在回應黑海糧食協議恢遵一事時重申，一旦協議中關於取消對俄羅斯農產品出口限制獲得全面履行，莫斯科就會準備考慮重返協議。

由此看來，普京此話或已在說，現在球在西方國家一方，等包括以美歐為首陣營回應。

俄土領袖9月4日會面後，烏方稱將與土方談話，但迄今未有進一步消息。圖為2023年7月17日烏克蘭外交部長庫列巴（ Dmytro Kuleba）訪問美國紐約，在抵達聯合國總部前向媒體發表講話。安理會在聯合國總部就烏克蘭局勢舉行會議。（Reuters）

料必談軍援付運與加碼

俄烏戰爭持續18個月，美國政府已提供或同意向烏克蘭提供多輪軍援，包括有知情人士所指，最快9月運抵烏克蘭的美國「艾布拉姆斯」（Abrams）主戰坦克、防空導彈、海岸防禦艦艇以及先進的監視和雷達系統等。

布林肯7月下旬曾說，烏克蘭已奪回俄羅斯佔領約50%的領土，俄羅斯「已經輸掉」這場戰爭。但他承認，烏克蘭反攻任務「非常艱難」，「我們仍認為反攻要數月的時間」。

烏克蘭局勢：2023年9月6日，烏克蘭基輔遭俄羅斯導彈襲擊後，基輔市上空冒起濃煙。（Reuters）

烏軍反攻去到哪？