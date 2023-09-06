東盟峰會｜李強稱與各國交往關鍵是正視問題、消除誤解、管控分歧

中國國務院總理李強，9月6日出席第26屆東盟與中日韓（10+3）領導人會議，李強表示強調各國應正視問題、消除誤解及管控分歧。



李強表示，10+3國家在交往中最重要的是求同存異：「關鍵是大家要正視問題、消除誤解、管控分歧。」

李強表示，正視問題才能解決問題，如果搞鴕鳥政策，問題只會愈來愈嚴重；消除誤解，最有效的辦法還是加強溝通交流，真誠溝通增進理解和信任；管控分歧，當前很重要的是要反對選邊站隊、反對集團對抗，妥善處理國家之間的分歧和爭端。

據日本電視台（NTV）新聞報道，李強在會議開始時並沒有直接就日本排放核污水提出抗議，同時首相岸田文雄亦未有直接觸及相關問題。

岸田文雄發言時表示，國際社會正處於轉折點，面對氣候變化、公共衞生及俄烏戰事等問題，有需要維持自由開放及基於法治的國際秩序。

路透社報道，韓國總統尹錫悅在10+3會議前的另一個會議上表示，任何損害國際和平與朝鮮軍事上的合作必需立即停止，以表達對朝鮮據報向俄羅斯售武的關切。報道稱尹錫悅在出席10+3會議上，表示韓國將與中日密切合作，重啟三方會談。