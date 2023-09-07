日本Johnny's尊尼事務所61年來首露臉 為喜多川罪行哽咽道歉
撰文：聯合新聞網
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尊尼事務所（Johnny's事務所／傑尼斯事務所）創辦人Johnny喜多川長年性侵旗下青少年，經過英國媒體BBC和日媒「週刊文春」報導、調查後，日前由外部專家成立的調查小組也證實了喜多川的性侵罪行。
今（7日）香港時間下午1點，尊尼事務所名譽會長藤島茱莉景子、新任社長東山紀之和副社長井之原快彥出席道歉記者會，說明該如何對受害者協助救濟措施。
這也是尊尼自1962年成立以來，公司高層首次出席記者會，現場超過200名記者、30台以上的攝影機。
藤島茱莉景子先是深深鞠躬道歉，說：「我們上個月29日確認了調查結果，身為公司代表，我們都意識到公司存在性侵問題，我對所有受害者深感抱歉。」
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她宣布：「我己經在9月5日辭去社長一職，之後將由東山紀之和井之原快彥成為正副社長。」
持有公司100%股份的藤島茱莉景子將繼續擔任執行董事，負責處理受害者的救濟事宜。
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