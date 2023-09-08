Bharat︱印度擬改國名　巴基斯坦或「跟風」變India？

印度媒體注意到，在印度可能改名為「巴拉特」這一猜測引發熱議後，有巴基斯坦媒體提出將巴國更名為「印度」的可能性。



印度總統府日前在二十國集團（G20）峰會英文版晚宴邀請函中，以「婆羅多（Bharat，又譯巴拉特）總統」稱呼印度總統穆爾穆（Draupadi Murmu），引發外界猜測印度或將更改國名。

中通社星期四（9月7日）報道，巴基斯坦媒體指出，如果印度在聯合國層面不再使用「印度」（India）這一國名，巴基斯坦可能會提出使用「印度」作為國名的主張。報導稱，巴基斯坦國內的部分民族主義者認為，「印度」這一名稱與涵蓋現代巴基斯坦大部分地區的印度河流域有關。

印度新德里電視台（NDTV）則報道，有關巴基斯坦將改名為「印度」的說法，來自一個名為「南亞指數」（South Asia Index）的社交媒體X（原Twitter）賬號。報道稱，這一消息傳出後在社交媒體上引發熱議，甚至有評論說，這將引發「連鎖反應」——「如果巴基斯坦改名為『印度』，阿富汗也可能改名為『巴基斯坦』。」

據了解，「婆羅多」一詞源於梵語，深深根植於印度文化與歷史。 「南亞指數」社交媒體賬號還說，印度右翼團體長期反對「印度」這一國名，印度人民院前議長蘇米特拉·馬哈詹（Sumitra Mahajan）也說，印度的國名毫無疑問應該是「婆羅多」 ，她認為是英國人因殖民歷史才引入了「印度」一詞。

目前，印度政府尚未就更改國名一事做出正式表態。

本文獲《聯合早報》授權轉載

