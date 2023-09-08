岸田擬最快9月13日大幅改組內閣與黨務人事

據日經新聞等多間日媒報導，日本首相岸田文雄計劃最快於本月13日進行內閣改組及調整自民黨務人事，預料相關改組幅度不會小，並預料自民黨副總裁麻生太郎、幹事長茂木敏充等黨內重量級人物將留任目前黨職。



據報，岸田計劃於下周一（11日）從印度G20峰會返國後召開自民黨臨時黨務會議，進入具體作業程序，並協調於13日上午敲定自民黨人事案，下午進行內閣改組。在自民黨領導人任期屆滿之際，岸田即將進行的改組的首要任務是保持黨內穩定，因他希望在2024年連任黨魁。岸田上一次改組內閣是在去年8 月。

麻生太郎與茂木敏充分別是執政自民黨內第二、第三大派閥「麻生派」及「茂木派」的會長，自岸田出任首相以來一直支持其內閣運作。至於岸田所領導的第四大派系「岸田派」，與麻生和茂木在政策上密切合作，分析相信岸田很可能決定暫時保持這種形勢。

岸田還有意讓自民黨內最大派閥「安倍派」中目前擔任內閣官房長官的松野博一、自民黨政調會長荻生田光一兩人在黨內或內閣更上層樓，以獲取「安倍派」的支持和合作。松野自2021年10月岸田上任以來，一直是岸田在內閣中值得信賴的「左右手」。

上月，日經電視台的東京民調顯示，岸田內閣的支持率為42%，低於50%的不支持率。岸田近日指示政府最早於本月制定經濟刺激措施，以促進工資增長和國內投資。政府還計畫在秋季對日本近期「個人編號卡（My number card）」引發一連串混亂進行全面審查，並在年底前就如何資助降低出生率的措施做出決定。