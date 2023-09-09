G20今屆峰會談什麼：議題遍經濟糧食能源　宣言會否難產成焦點

二十國集團（G20）峰會9月9日至10日在印度新德里（New Delhi）舉行。是次峰會的主題是梵語Vasudhaiva Kutumbakam，即「天下一家」，意思是同一個地球、家園與未來。峰會的關鍵議題涉及經濟、糧食、能源領域。但外界更關注參與會議的領導人能否就宣言達成共識。



這次G20峰會的會徽和主題傳達G20輪值主席國印度的信息， 即以可持續、全面、負責任和包容的方式度過動蕩時期的同時，努力為世界所有人爭取公正和公平的增長，以及與周圍的生態系統和諧相處。

G20峰會議程由輪值主席國負責決定。印度明特報網站（Livemint）8月30日稱，印度打算在任期內優先推動綠色發展、氣候金融；加速、包容和有韌性的增長；加快實現可持續發展目標；技術轉型和數碼公共基建設施；21世紀的多邊機構；由女性主導的發展。

G20：圖為2023年8月25日，印度新德里G20峰會主場館附近的標誌。（Reuters）

● 2023年度關鍵議題

路透社9月4日稱，在印度擔任G20輪值主席國的這一年時間內，G20的討論重點包括多邊機構向發展中國家提供更多貸款、改革國際債務架構、加密貨幣監管、以及地緣政治不確定性對糧食和能源安全的影響。

報道指，到目前為止，G20未能就2023年的會議發表任何聯合聲明，因為成員國在涉及俄烏戰爭的措辭上存在嚴重分歧。俄羅斯和中國反對將俄烏戰爭歸咎於莫斯科，但包括美國、法國和加拿大在內的西方國家卻尋求強烈譴責俄羅斯，並以此作為發表聯合聲明的必要條件。

G20：G20峰會召開前夕，印度新德里2023年8月30日街頭有欄杆掛上猴子紙板，政府冀以此嚇跑其他猴子。（Reuters）

● G20是什麼？

亞洲金融危機1997年爆發，令國際社會認識到，解決國際金融問題時，需發展中國家參與。G20於1999年9月25日成立，這個國際論壇主要由已發展國家和新興市場經濟國家組成。成員國包括阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、中國、法國、德國、印度、印尼、意大利、日本、韓國、墨西哥、俄羅斯、沙特阿拉伯、南非、土耳其、英國、美國、歐盟。

G20成員國的國內生產總值（GDP）合共佔全球約85%，貿易額佔全球75%以上，人口約佔全球三分之二。

● 宣言會否難產？

具爭議的俄烏議題在各國之間存在分歧，令這屆峰會是否就宣言達成共識成為焦點，輪值主席國印度8日稱，籌備中的領導人宣言差不多準備就緒。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）8日則表示，對此難以預測。