G20峰會｜聯合公報內容討論至最後一刻　料譴責俄羅斯無影

路透社9月10日引述歐盟官員稱，二十國集團（G20）領導人聲明的討論一直持續至最後一刻，但外界最關注的、有關俄烏戰爭的部份，料將不會出現強烈譴責俄羅斯的措辭。



根據美國政治新聞網站《政治報》（Politico）稱聯合公報內容有支持烏克蘭領土完整的語言，稱所有國家應「不要採取行動侵犯任何國家的領土完整和主權或政治獨立。」這跟該報9日取得的一份草稿內容沒有不同。

該報稱，西方國家希望這番話可表達對俄羅斯入侵烏克蘭的、繼續的憤怒，也可對莫斯科的抱怨進行安撫。俄羅斯外交部長拉夫羅夫深入參與數週以來聯合公報最終版本的談判。

有親烏克蘭組織認為內容流出的聯合公報「虛弱」以及甚至「懦弱地不提俄羅斯或其正在進行的戰爭罪行」，但有成G20成員國認為，這是「公平的妥協」。

聯合聲明並未像2022年11月峇里島發表的G20聲明那樣直接譴責俄羅斯入侵烏克蘭。 一些官員認為，這是讓G20一些對莫斯科友好的成員支持公報唯一途徑，更不用說俄羅斯也是G20成員國了。

報道指，關於二十國集團領導人聲明的討論，在達成共識前，烏克蘭衝突是最具爭議性的問題。峰會召開前數週，G20各國已一直為烏克蘭衝突尋求共識，西方要求譴責俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯則表示會阻止任何不反映其觀點的決議案。

這名受訪的歐盟官員稱，俄羅斯對黑口糧食出口協議有任何表示，峰會後會更陷孤立。

二十國集團（G20）峰會9月9日至10日在印度首都新德里舉行。在9日通過一份聯合宣言，都沒明確譴責俄羅斯，但呼籲所有國家不要使用武力奪取領土。宣言亦繼續呼籲實施黑海糧食出口倡議，確保來自烏克蘭和俄羅斯的糧食、食品和化肥的安全流通。