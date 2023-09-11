摩洛哥地震｜救援工作爭分奪秒　西班牙等多國施援

北非國家摩洛哥（Morocco）9月8日發生大地震後，救援人員在坍塌的廢墟中爭分奪秒，試圖挽救更多生命。世界衛生組織預計，受災人數已超過30萬；傷亡人數預計將持續攀升。



綜合路透社和新華社報道，摩洛哥南部城市馬拉喀什（Marrakesh）8日發生6.8級強震後，又發生多次餘震；截至10日早上，當地居民仍感受到明顯餘震。

由於地震發生在摩洛哥東南部山區，而當地居民大多住在用石頭和磚瓦砌成的房屋中，房屋抗震性差，震後交通和通訊也受阻，導致傷亡人數慘重。

據摩洛哥內政部10日晚公布的數據，至少有2,122人遇難，另有2,421人受傷，其中約千人傷勢嚴重。目前無法得知地震廢墟下有多少人被困。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）全球行動總監霍爾特說：「未來兩三天是尋找受困廢墟人員重要時機。」

而倖存的人們除了穿梭在坍塌的廢墟旁，徒手挖掘失蹤的親友外，同時也在尋找食物和飲用水。此外，醫療救援物資也開始出現短缺。

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36歲的災區居民努姆加爾（Yassin Noumghar）說：「我們失去了房屋，也失去了親人，我們在外面睡了兩天。」努姆加爾無助地說，災區至今仍缺水、缺糧、缺電，截至目前，他幾乎沒有得到政府的援助。 「我們只希望政府能幫助我們。」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在二十國集團（G20）峰會上說：「如果摩洛哥需要援助，法國將隨時準備向摩洛哥提供援助。」

剛在2月遭遇大地震的土耳其也表明願意提供援助；西班牙政府則說，已在星期日收到摩洛哥發出援助請求，當局將派出搜救隊。另外，卡塔爾的搜救隊已啟程前往摩洛哥。

本文獲《聯合早報》授權轉載

