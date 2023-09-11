摩洛哥地震｜西班牙等多國施援　拜登稱美國將提供必要援助

北非國家摩洛哥（Morocco）9月8日發生大地震後，救援人員在坍塌的廢墟中爭分奪秒，試圖挽救更多生命。世界衛生組織預計，受災人數已超過30萬；傷亡人數預計將持續攀升。美國總統拜登（Joe Biden）10日在越南河內表示，對地震造成的生命損失和破壞感到傷痛，美國將向摩洛哥人民提供必要援助。據指出，美國已派遣了一個由災難專家組成的小組，於10日抵達摩洛哥評估局勢。



摩洛哥南部城市馬拉喀什（Marrakesh）8日發生6.8級強震後，又發生多次餘震。截至10日早上，當地居民仍感受到明顯餘震。由於地震發生在摩洛哥東南部山區，而當地房屋大多用石頭和磚瓦搭建，房屋抗震性差，震後交通和通訊也受阻，導致傷亡人數慘重。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在二十國集團（G20）峰會上說：「如果摩洛哥需要援助，法國將隨時準備向摩洛哥提供援助。」剛在2月遭遇大地震的土耳其，已表明願意提供援助。

西班牙政府表示，已收到摩洛哥發出援助請求，首批56人和4隻搜索犬已抵達摩洛哥，而由30人和4 隻狗組成的第二支隊伍，亦已啟往前往當地。 英國表示，10日已派出60 名搜救專家、4隻搜索犬，以及一支4人醫療評估小組前往當地。 另外，卡塔爾亦已派出救援人員，並運送大型設備前往摩洛哥。

據摩洛哥內政部10日晚公布，地震已至少造成2,122人遇難，另有2,421人受傷，其中約千人傷勢嚴重。目前無法得知廢墟下有多少人被困。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）全球行動總監霍爾特說：「未來兩三天是尋找受困廢墟人員重要時機。」

而倖存的生還者除穿梭在坍塌的廢墟，徒手挖掘失蹤的親友，同時也在尋找食物和飲用水。此外，醫療救援物資也開始出現短缺。

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36歲的災區居民努姆加爾（Yassin Noumghar）說：「我們失去了房屋，也失去了親人，我們在外面睡了兩天。」他無助地表示，災區至今仍缺水、缺糧、缺電，他至今幾乎沒有得到政府的援助，「我們只希望政府能幫助我們。」