拜登訪問越南　稱不認為中國會藉經濟困難侵台

美國總統拜登（Joe Biden）9月10日訪問越南河內，曾與越共中央總書記阮富仲會面。拜登並在越南舉行記者會，提到中國經濟及台海局勢。他指由於全球經濟疲軟，加上中國的自身政策影響，令中國經濟增長正在放緩。但不認為中國會因經濟困難而導致入侵台灣，又指中國的能力恐怕已不及以前。



拜登記者會上強調，美國經濟是全球「最強健的」，而中國經濟增長正在放緩。他用「危機」來形容中國經濟情勢，提到房地產和青年高失業率等問題。他又提到中國國家主席習近平，指對方其中一項主要經濟原則完全沒有發揮作用。「我對這樣的情況不開心，但是那沒有起作用。」拜登沒進一步說明該「經濟原則」的內容，但指習近平「現在忙得不可開交」。

拜登又表示，不認為中國的經濟困難會導致其入侵台灣，並指中國恐怕已經沒有以前那樣的能力。 他又強調，美國是太平洋大國，無意從該地區退場。

雖然拜登在記者會上強調，美國經濟是全球「最強健的」。但根據美國媒體近期的民調，選民對其經濟政策及處理通脹的手法普遍不滿。 美國有線新聞網絡（CNN）的最新民調顯示，58％的美國人不滿意拜登的經濟政策，而在去年的同項調查中，這個數字是50％。