白羅斯國防部：防長將對中國進行戰略級訪問

白羅斯（Belarus，前譯白俄羅斯）國防部國際軍事合作司長列文科（Valery Revenko）9月11日表示，白俄羅斯國防部長赫列寧（Viktor Khrenin）近期將訪問中國。



根據俄衛網，列文科11日在首都電視台節目中指出：「白羅斯國防部長將於近期對中國進行正式訪問。這次訪問意義重大，這是一次戰略級別的訪問，我們已達成很好的協議，剩下的一切你們都會聽到。」

中國國務委員兼國防部長李尚福8月14日至19日訪問俄羅斯及白羅斯，也是應俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）及赫列寧（Viktor Khrenin）邀請。李尚福當時在俄羅斯出席第11屆莫斯科國際安全會議，然後轉往白羅斯訪問。

李尚福訪白期間，與白國家和軍隊領導人舉行會見、會談，參訪白軍事單位。白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）8月17日會見李尚福。這是俄羅斯入侵烏克蘭後，中國國防部長首次訪問白羅斯。

中國防長李尚福訪白羅斯：白羅斯國防部助理部長、國際軍事合作部負責人列文科（Valery Revenko）2023年8月17日在X（前稱Twitter）稱，李尚福訪問了白羅斯炮兵之都阿西波維奇市（Asipovichy）。（X@Revenka_Valery）

赫列寧在莫斯科國際安全會議的言論引起外界注意，他稱白羅未來與北約發生直接軍事衝突的可能性「顯而易見」。

他在會議上發表講話時表示，西方國家最近一直在積極投資武器生產，並指出「在資本主義世界」，如沒預期會獲得盈利，就沒有人會為此花錢。

他強調說：「因此，結論可以是明確的：未來與北約發生直接軍事衝突的可能性變得非常顯而易見。」

他稱，唯一能阻止西方國家發動大規模戰爭的，就是威脅對他們的行動以核武作回應。他說白俄羅視再部署戰術核武器為戰略威懾的有效因素，這並非巧合。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月16日說首次親口證實，俄羅斯已在白羅斯白羅斯境內部署第一批戰術核武器。

普京當時稱第一批核彈已運到白羅斯，而這只是第一批。他說2023年夏末，到2023年年底，俄與白羅斯將完成這部署工作。